Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах

Он отметил, что дело в том, что канал в Facebook их представительства в Республике Ингушетии не был помечен как организация, внесенная в список иностранных агентов. "Но дело в том, что все материалы наши, которые там были, они вели на сайт, на котором с 2016 года соответствующая маркировка есть. То есть помечать еще и этот канал в Facebook означало бы двойную маркировку, которая законом не предусмотрена", - пояснил председатель "Мемориала".