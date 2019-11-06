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РИА Новости

Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах

17:53 06.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов
Председатель Совета правозащитного центра Мемориал Александр Черкасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Председатель Совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов планирует обжаловать решение о наложении на него 100 тысяч рублей штрафа за отсутствие маркировки иноагента на канале центра в социальной сети.
Ранее, как сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы, суд оштрафовал на 300 тысяч рублей "Мемориал" за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.
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14:48РИА Новости
Суд оштрафовал правозащитное общество "Мемориал" на 300 тысяч рублей
"Сегодня в дополнение к уже ранее вынесенному решению о наложении 300 тысяч штрафа на организацию правозащитный центр "Мемориал" наложили 100 тысяч штрафа на меня как на председателя совета правозащитного центра... Будем обжаловать", - сказал РИА Новости Черкасов.
Он отметил, что дело в том, что канал в Facebook их представительства в Республике Ингушетии не был помечен как организация, внесенная в список иностранных агентов. "Но дело в том, что все материалы наши, которые там были, они вели на сайт, на котором с 2016 года соответствующая маркировка есть. То есть помечать еще и этот канал в Facebook означало бы двойную маркировку, которая законом не предусмотрена", - пояснил председатель "Мемориала".
"Во-вторых, только некоторые материалы из тех, которые нам вменили как немаркированные лейблом иностранного агента, были наши, а некоторые в протоколе, составленном Роскомнадзором, были совершенно не наши, и даже один материал с официального сайта Республики Ингушетия. И, видимо, их нужно было отмаркировать иноагентами", - добавил он.
Международное правозащитное общество "Мемориал" - неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.
Зал судебных заседаний
26 ноября 2017, 15:56РИА Новости
Российские правозащитники предложили альтернативу закону об иноагентах
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Александр ЧеркасовПравозащитный центр "Мемориал"ИнгушетияРоссияПроисшествия
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