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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников

17:51 06.11.2019
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© tookapic / pixabayДевушка пишет ручкой
Девушка пишет ручкой
© tookapic / pixabay
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддерживает предложение о введении в школьную программу обобщающего культурологического курса, так как это "очень актуально и своевременно", заявила замминистра культуры Ольга Ярилова.
Ранее, выступая на втором съезде Общества русской словесности, патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил создать "обобщающий культурологический курс для основной школы", который бы повысил культурный уровень учеников и помог им противостоять деструктивным моделям поведения, навязываемый соцсетями.
"Предложение о введении в школьную программу культурологического предмета очень актуально и своевременно. Необходимо с самых ранних лет прививать человеку знания о сокровищах отечественной культуры – литературы, живописи, музыки, театра. И очень важно, что такая инициатива прозвучала из уст патриарха – духовного лидера нашей страны. Министерство культуры в рамках своей компетенции будет содействовать Обществу русской словесности в этой важной миссии", – сказала Ярилова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
Ученики на уроке по Закону Божию в Троицкой Православной школе в Московской области
14:45Религия и мировоззрение
Патриарх призвал создать обобщающий культурологический курс для школьников
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМинистерство культуры РФМоскваРоссиярелигияОбщество
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