Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддерживает предложение о введении в школьную программу обобщающего культурологического курса, так как это "очень актуально и своевременно", заявила замминистра культуры Ольга Ярилова.

Ранее, выступая на втором съезде Общества русской словесности, патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил создать "обобщающий культурологический курс для основной школы", который бы повысил культурный уровень учеников и помог им противостоять деструктивным моделям поведения, навязываемый соцсетями.

"Предложение о введении в школьную программу культурологического предмета очень актуально и своевременно. Необходимо с самых ранних лет прививать человеку знания о сокровищах отечественной культуры – литературы, живописи, музыки, театра. И очень важно, что такая инициатива прозвучала из уст патриарха – духовного лидера нашей страны. Министерство культуры в рамках своей компетенции будет содействовать Обществу русской словесности в этой важной миссии", – сказала Ярилова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.