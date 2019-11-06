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РИА Новости

В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе

17:51 06.11.2019
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© Фото : ТаймерБарельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
© Фото : Таймер
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Снос в Одессе барельефа прославленного советского полководца, маршала Георгия Жукова местные радикалы хотят использовать для "зачистки" истории Украины в своих целях, но такая тупиковая политика закрепит эту страну в качестве марионетки Запада, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Барельеф Жукова радикальные националисты снесли со здания Приморского военкомата в Одессе 31 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее "националистическим угаром".
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"Это вопиющий факт попирания истории своей страны", - сказал Мягков РИА Новости в среду в кулуарах открывшейся в Госдуме РФ выставки, посвященной великим советским полководцам времен Великой Отечественной войны.
"Жуков, будучи начальником Генерального штаба, уже на второй день войны был послан Сталиным координировать контрудар на Западной Украине. А в сражениях за Украину в 1943-1944 годах Жуков координировал действия различных фронтов. То есть освобождение Украины немыслимо без имени Жукова", - отметил собеседник агентства.
По словам Мягкова, случившееся в Одессе - "это очень опасный эксперимент". "Это не просто вандализм – это политический заказ и провокация в отношении общественного сознания, попытка вырвать героические страницы из истории Одессы и зачистить историю. А что дальше хотят делать радикалы? Создавать почву для прихода натовских сил?" - сказал Мягков.
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Радикальные элементы на Украине хотят "разорвать историю нашего общего народа, вырвать из нее украинскую составляющую и придать ей героическую окраску", добавил научный директор РВИО. "У псевдоисториков на Украине становятся героями Бандера, Шухевич, ОУН-УПА* ("Организация украинских националистов"). В школьных учебниках истории на Украине, на издание которых, кстати, шли деньги из западных источников, на советское партизанское движение отводится максимум два-три абзаца, а на бандеровское движение – несколько страниц убористого текста", - сказал Мягков.
"Но эта политика заведет своих проводников в абсолютный исторический тупик, в котором Украина будет пребывать марионеткой Запада", - отметил Мягков.
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Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн. 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Мария ЗахароваГосдума РФОрганизация украинских националистовОдессаУкраинаВ мире
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