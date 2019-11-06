В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства

"Будет внесён законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства... Мы добились для Луганской и Донецкой областей не требовать от них отказа от украинского гражданства при вступлении в наше, российское. Тогда я задал вопрос президенту о том, что это несправедливо по отношению к другим гражданам, например, в Аргентине, Германии, когда они хотели получить наше гражданство, но они должны отказаться от своего. Некоторые из них в России никогда не были, а выехали ещё до революции", - сказал Калашников.