Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T17:51Z
https://ria.ru/20191106/1560644346.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148164/61/1481646137_0:0:2528:1422_1036x0_80_0_0_724df5f41c742a082bd4bdbc9a00eeb4.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства

17:51 06.11.2019
99
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ Леонид Калашников
Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правительство до декабря внесёт в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства РФ, который предполагает отмену требования отказа от гражданства другой страны, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.
"Будет внесён законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства... Мы добились для Луганской и Донецкой областей не требовать от них отказа от украинского гражданства при вступлении в наше, российское. Тогда я задал вопрос президенту о том, что это несправедливо по отношению к другим гражданам, например, в Аргентине, Германии, когда они хотели получить наше гражданство, но они должны отказаться от своего. Некоторые из них в России никогда не были, а выехали ещё до революции", - сказал Калашников.
"Вот этот законопроект, который отменяет эту норму, теперь не только для Донецкой и Луганской, не только для Украины, такого отказа не будет требоваться", - добавил он.
Он уточнил, что законопроект в Госдуму внесёт правительство.
Также депутат рассказал, что в ГД скоро поступит ещё одна смежная законодательная инициатива, подготовленная вместе с администрацией президента: этот законопроект коснётся иностранных студентов, которые обучаются в России. По его словам, будет подготовлен новый вариант разрешения на временное проживание в России, который позволит студентам работать.
"Раньше им это (работать) было запрещено", - подчеркнул Калашников, отметив, что эти две инициативы "сильно изменят отношение к соотечественникам".
Вид на жительство иностранного гражданина
1 ноября, 00:24РИА Новости
В России вступили в силу упрощенные правила получения вида на жительство
1000004
Обсудить 0
Леонид КалашниковГосдума РФПравительство РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова рассказала о фейковой публикации посольства Британии
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
СМИ сообщили о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал сроки встречи по созданию единых энергорынков с Белоруссией
Флаг Германии на здании Рейхстага
Берлин считает Договор об открытом небе одной из опор безопасности в Европе
Следственный изолятор
ФСИН создаст единый перечень болезней, препятствующих нахождению в СИЗО
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Больное сердце
Ученые нашли способ предотвратить повторный сердечный приступ
Подтопления в Вологодской области
Режим ЧС ввели в 13 районах Вологодской области из-за подтоплений
Автомобиль службы Uber
Сбивший женщину в США беспилотный автомобиль Uber не "узнал" в ней пешехода
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Генсек НАТО связал падение Берлинской стены с победой западных ценностей
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
В Госдуме сравнили Трампа с Адольфом Гитлером
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова рассказала, как похудела на 12 килограммов
Зал судебных заседаний
Суд назначит экспертизу в споре Кормухиной и Гагариной по "Кукушке"
Александр Винник
В Греции завершились слушания по делу россиянина Винника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан выразил России протест из-за визита главы МИД непризнанной НКР
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
17:34Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся
Лента новостейМолния