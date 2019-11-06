Нового главу избрали в городском округе Истра

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В городском округе Истра избрали нового главу. Им стала Татьяна Витушева, ранее занимавшая аналогичный пост в Рузском округе, сообщил телеканал В городском округе Истра избрали нового главу. Им стала Татьяна Витушева, ранее занимавшая аналогичный пост в Рузском округе, сообщил телеканал "360"

Кандидатуру Татьяны Витушевой единогласно поддержали члены совета депутатов Истры. На данный момент она планирует решать существующие в округе проблемы, связанные, например, с работой регионального оператора и вывозом отходов.

"На сегодняшний день система не работает должным образом: где-то не хватает контейнерных площадок, где-то региональный оператор не вовремя вывозит мусор и образуются навалы на контейнерных площадках, сбивается график вывоза мусора, не осуществляется подбор, поэтому в первую очередь, конечно, я налажу систему по уборке территории", – сказала Татьяна Витушева.

По словам главы округа, предстоит ликвидировать вторую смену в школах, решить проблему благоустройства. Необходимо заняться и системой здравоохранения.

"Ситуация непростая – необходимо строительство новой больницы. Об этом много говорили, но, к сожалению, кроме слов, ничего не делалось, поэтому мы уже заявились с нашими пожеланиями в правительство Московской области, а именно в Минздрав", – добавила Татьяна Витушева.