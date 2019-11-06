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РИА Новости
Новости Подмосковья

Нового главу избрали в городском округе Истра

17:50 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В городском округе Истра избрали нового главу. Им стала Татьяна Витушева, ранее занимавшая аналогичный пост в Рузском округе, сообщил телеканал "360".
Кандидатуру Татьяны Витушевой единогласно поддержали члены совета депутатов Истры. На данный момент она планирует решать существующие в округе проблемы, связанные, например, с работой регионального оператора и вывозом отходов.
"На сегодняшний день система не работает должным образом: где-то не хватает контейнерных площадок, где-то региональный оператор не вовремя вывозит мусор и образуются навалы на контейнерных площадках, сбивается график вывоза мусора, не осуществляется подбор, поэтому в первую очередь, конечно, я налажу систему по уборке территории", – сказала Татьяна Витушева.
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По словам главы округа, предстоит ликвидировать вторую смену в школах, решить проблему благоустройства. Необходимо заняться и системой здравоохранения.
"Ситуация непростая – необходимо строительство новой больницы. Об этом много говорили, но, к сожалению, кроме слов, ничего не делалось, поэтому мы уже заявились с нашими пожеланиями в правительство Московской области, а именно в Минздрав", – добавила Татьяна Витушева.
Ранее Татьяна Витушева была назначена врио главы городского округа. Помимо нее на эту должность претендовали Валентина Невзорова, Петр Касауров, Олег Круглов и Валерий Лутовин. В конкурсном отборе могли принять участие все желающие.
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Новости ПодмосковьяТатьяна ВитушеваИстринский районМосковская областьИстра
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