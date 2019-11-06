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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Лавров не видел официального признания ПЦУ Элладской церковью

15:45 06.11.2019 (обновлено: 17:46 06.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкХрам Святой Софии в Салониках
Храм Святой Софии в Салониках
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Москве не видели официального признания Элладской православной церковью автокефалии "новой церкви" Украины (ПЦУ), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В конце октября на сайте так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) было опубликовано письмо, из которого следует, что глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) Архиепископ Афинский и всея Греции Иеронимом поздравил главу ПЦУ Епифания (Думенко) с признанием ПЦУ.
"Я, кстати сказать, не слышал, чтобы Элладская православная церковь официально признала раскольническую православную церковь Украины. Я слышал, что есть письмо архиепископа Иеронима, адресованное руководителю раскольников, но официального заявления Элладской православной церкви я не видел", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
"Что касается условий, под воздействием которых это письмо было направлено и вообще началась дискуссия в рамках Элладской православной церкви на эту тему, то да, внешнее влияние здесь налицо", - добавил Лавров.
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеСергей ЛавровМИД РФРусская православная церковьрелигияВ мире
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