Лавров не видел официального признания ПЦУ Элладской церковью

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Москве не видели официального признания Элладской православной церковью автокефалии "новой церкви" Украины (ПЦУ), заявил глава МИД России В Москве не видели официального признания Элладской православной церковью автокефалии "новой церкви" Украины (ПЦУ), заявил глава МИД России Сергей Лавров

В конце октября на сайте так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) было опубликовано письмо, из которого следует, что глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) Архиепископ Афинский и всея Греции Иеронимом поздравил главу ПЦУ Епифания (Думенко) с признанием ПЦУ.

"Я, кстати сказать, не слышал, чтобы Элладская православная церковь официально признала раскольническую православную церковь Украины. Я слышал, что есть письмо архиепископа Иеронима, адресованное руководителю раскольников, но официального заявления Элладской православной церкви я не видел", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

"Что касается условий, под воздействием которых это письмо было направлено и вообще началась дискуссия в рамках Элладской православной церкви на эту тему, то да, внешнее влияние здесь налицо", - добавил Лавров.