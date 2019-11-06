Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции

"Я считаю, что сегодня роль общественных организаций и средств массовой информации недооценивается зачастую. Ситуация с Голуновым - яркий пример, когда общественные организации, граждане и СМИ добились приостановления этого дела. Это и есть пример гражданской позиции и реакции государства на гражданскую позицию. Подобного рода кейсы как раз говорят о том что, проявление таких случаев и реакция общества позволит контролировать власть. И это самый лучший пример, который только может быть", - сказал Левин журналистам на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".