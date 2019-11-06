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РИА Новости

Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции

17:41 06.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на XII Съезде Союза журналистов России. 25 ноября 2017
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на XII Съезде Союза журналистов России. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Реакция общества на дело журналиста Ивана Голунова - лучший пример проявления гражданской позиции, которая смогла повлиять на ситуацию, заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
"Я считаю, что сегодня роль общественных организаций и средств массовой информации недооценивается зачастую. Ситуация с Голуновым - яркий пример, когда общественные организации, граждане и СМИ добились приостановления этого дела. Это и есть пример гражданской позиции и реакции государства на гражданскую позицию. Подобного рода кейсы как раз говорят о том что, проявление таких случаев и реакция общества позволит контролировать власть. И это самый лучший пример, который только может быть", - сказал Левин журналистам на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".
Он подчеркнул, что общественности необходимо продолжать привлекать внимание к делу Голунова и итогам его расследования, чтобы не дать возможность безнаказанно забыть об этом.
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили. Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
11:47РИА Новости
Голунов назвал Россию "приятной страной" для работы журналистов
2000110
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Дело журналиста Ивана ГолуноваЛеонид ЛевинВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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