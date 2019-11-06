Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский адвокат Анатолий Кучерена пообещал сделать все возможное, чтобы Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял и рассмотрел жалобу против Украины и Нидерландов экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Российский адвокат Анатолий Кучерена пообещал сделать все возможное, чтобы Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял и рассмотрел жалобу против Украины и Нидерландов экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха , которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзиского Boeing в Донбассе

"Владимир обращается ко мне и просит меня стать его защитником, поскольку он оказался в очень сложной жизненной ситуации. Он в своем рукописном письме написал, как его истязали, как его похитили в Снежном непосредственно, где он живет в Донецкой республике, как его увезли в Киев, ужасно там, да, какие уколы ему кололи", - сказал Кучерена в эфире телеканала "Россия 24"

Адвокат отметил, что Цемах не может приехать в Россию, поскольку находится в розыске в РФ, Нидерландах и на Украине.

"Патовая ситуация, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы ему оказать квалифицированную юридическую помощь, чтобы он как-то мог защитить свои слова. Потому что то, что он рассказывает, это, конечно, чудовищно", - добавил Кучерена.

По его словам, уже идет работа по подготовке текста жалобы.

"Постараюсь сделать все возможное, чтобы Страсбургский суд принял жалобу и рассмотрел те проблемы, с которыми он столкнулся. Мягко сказать, это просто, я могу сказать, издевательства", - заявил Кучерена.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.