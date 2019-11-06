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РИА Новости

Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

17:27 06.11.2019 (обновлено: 17:48 06.11.2019)
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© Fotolia / la_vandaХурма
Хурма
© Fotolia / la_vanda
Хурма. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Врачи-диетологи рассказали, чем полезна хурма, а в каком случае от нее лучше отказаться. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C.
"Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
Она призвала есть хурму два-три раза в неделю, непременно в свежем виде.
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"Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года", — отметила Дюваль. Она посоветовала есть этот фрукт страдающим анемией и болезнями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, благодаря низкому содержанию кислот, хурма не навредит людям с язвенной болезнью и расстройствами желудочно-кишечного тракта.
Но, по словам фитотерапевта, этот фрукт не стоит есть при наличии проблем с поджелудочной железой или камней в почках.
Тренер-диетолог Наталья Прохорова также отметила пользу хурмы.

"Этот фрукт, в отличие от винограда, содержит клетчатку, но имеет большую калорийность", — подчеркнула эксперт.

При сахарном диабете, по ее словам, следует ограничить употребление хурмы до одного плода в сутки, так как простые углеводы могут вызвать сильный выброс инсулина. Здоровым же людям можно смело есть по два-три фрукта в день.
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