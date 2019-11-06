Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Врачи-диетологи рассказали, чем полезна хурма, а в каком случае от нее лучше отказаться. Об этом сообщает " Врачи-диетологи рассказали, чем полезна хурма, а в каком случае от нее лучше отказаться. Об этом сообщает " Вечерняя Москва ".

Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C.

"Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.

Она призвала есть хурму два-три раза в неделю, непременно в свежем виде.

"Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года", — отметила Дюваль. Она посоветовала есть этот фрукт страдающим анемией и болезнями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, благодаря низкому содержанию кислот, хурма не навредит людям с язвенной болезнью и расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Но, по словам фитотерапевта, этот фрукт не стоит есть при наличии проблем с поджелудочной железой или камней в почках.

Тренер-диетолог Наталья Прохорова также отметила пользу хурмы.

"Этот фрукт, в отличие от винограда, содержит клетчатку, но имеет большую калорийность", — подчеркнула эксперт.