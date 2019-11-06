СМИ сообщили о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. По меньшей мере двадцать европейских банков работают над созданием общеконтинентальной платежной системы, которая заменит американские Visa и MasterСard, сообщило агентство Франс-Пресс со ссылкой на источники в банковской отрасли.
Проект инициативы назвали PEPSI – Pan-European Payment System Initiative ("Панъевропейская платежная система").
По словам неназванного собеседника агентства из французского банкинга, инициатива создания такой системы исходит от Европейского центрального банка. В ЕЦБ, как утверждает источник, обеспокоились ситуацией с "независимостью платежей" и считают эту проблему политической, а не "сугубо технической".
Агентство отмечает, что ни одна из крупных финансовых институций Европы официально не подтвердила свое участие в проекте. В то же время источники сообщали, что к разработкам платежной системы привлекли большинство французских банков, а также немецкий Deutsche Bank.