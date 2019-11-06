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РИА Новости

СМИ сообщили о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard

17:27 06.11.2019 (обновлено: 17:29 06.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. По меньшей мере двадцать европейских банков работают над созданием общеконтинентальной платежной системы, которая заменит американские Visa и MasterСard, сообщило агентство Франс-Пресс со ссылкой на источники в банковской отрасли.
Проект инициативы назвали PEPSI – Pan-European Payment System Initiative ("Панъевропейская платежная система").
По словам неназванного собеседника агентства из французского банкинга, инициатива создания такой системы исходит от Европейского центрального банка. В ЕЦБ, как утверждает источник, обеспокоились ситуацией с "независимостью платежей" и считают эту проблему политической, а не "сугубо технической".
Агентство отмечает, что ни одна из крупных финансовых институций Европы официально не подтвердила свое участие в проекте. В то же время источники сообщали, что к разработкам платежной системы привлекли большинство французских банков, а также немецкий Deutsche Bank.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
12 июля, 13:11РИА Новости
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Европейский центральный банкVisa, Inc.ЕвропаMasterCard, Inc.Экономика
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