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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородская компания откроет производство в Малайзии

17:31 06.11.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в открытии филиала российской инновационной компании "Оргхим" в городе Джохор-Бару (Малайзия) 7 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Планируется, что с малазийской стороны в церемонии открытия примут участие председатель комитета международной торговли и инвестиций штата Джохор Джимми Поа и старший исполнительный директор федерального агентства Малайзии по инвестиционному развитию Ахмад Хайруддин Абдул Рахим.
"Открытие такого предприятия укрепит позиции холдинга "Оргхим", чья крупнейшая производственная площадка расположена в Нижегородской области. Кроме этого, реализация проекта уже позитивно отражается на сотрудничестве между регионом и Малайзией. Экспорт нижегородской химической продукции в Малайзию за 8 месяцев 2019 года вырос почти в 9 раз. Не менее важна для Нижегородской области имиджевая составляющая проекта. Он позволит укрепить образ нашего региона за рубежом как центра научных разработок и высокотехнологичной промышленности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава Нижегородской области в ходе рабочего визита в Малайзию и Сингапур проведет встречи с послом России в Сингапуре Андреем Татариновым, послом России в Малайзии Валерием Ермоловым, торговым представителем России в Сингапуре Алексеем Дахновским и торговым представителем России в Малайзии Никитой Пономаренко.
Губернатор отметил важность сотрудничества Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Президент России Владимир Путин уделяет огромное внимание развитию отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это открывает новые возможности для налаживания контактов на межрегиональном уровне. Более чем на треть вырос товарооборот Нижегородской области со странами АТР в этом году. Мы видим интерес со стороны зарубежных партнёров к сотрудничеству и намерены использовать эти возможности для развития региональной экономики", - подчеркнул Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородВладимир ПутинМалайзияЭкономика
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