Нижегородская компания откроет производство в Малайзии

"Открытие такого предприятия укрепит позиции холдинга "Оргхим", чья крупнейшая производственная площадка расположена в Нижегородской области. Кроме этого, реализация проекта уже позитивно отражается на сотрудничестве между регионом и Малайзией. Экспорт нижегородской химической продукции в Малайзию за 8 месяцев 2019 года вырос почти в 9 раз. Не менее важна для Нижегородской области имиджевая составляющая проекта. Он позволит укрепить образ нашего региона за рубежом как центра научных разработок и высокотехнологичной промышленности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.