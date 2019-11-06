Lufthansa отменит 1,3 тысячи рейсов в четверг и пятницу из-за забастовок

В связи с тем, что профсоюз бортпроводников UFO объявил о проведении забастовок 7 и 8 ноября, Lufthansa вводит особый график полетов, сообщается в заявлении авиаперевозчика.
"В четверг 7 ноября могут быть выполнены 2,3 тысячи из 3 тысяч запланированных рейсов Lufthansa Group. В пятницу 8 ноября будут выполнены 2,4 тысячи рейсов Lufthansa Group. В результате забастовки отмена 1,3 тысячи рейсов затронет около 180 тысяч пассажиров", - говорится в заявлении.
Отмечается, что рейсы дочерних компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti и Brussels Airlines будут выполнены по расписанию.
В настоящее время авиакомпания прорабатывается варианты альтернативных маршрутов, которые Lufthansa может предложить пассажирам отмененных рейсов.
Ранее в пятницу профсоюз бортпроводников UFO призвал сотрудников авиакомпании Lufthansa к забастовке в связи с провалом тарифных переговоров. Забастовка продлится с 00.00 четверга (02.00 мск) до 24.00 пятницы (2.00 мск, суббота). Призыв касается бойкотирования всех вылетов из немецких аэропортов.