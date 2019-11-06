Lufthansa отменит 1,3 тысячи рейсов в четверг и пятницу из-за забастовок

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Авиакомпания Lufthansa на два дня вводит особый график полетов в связи с забастовками ее сотрудников, 1,3 тысячи рейсов в четверг и пятницу будут отменены, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В связи с тем, что профсоюз бортпроводников UFO объявил о проведении забастовок 7 и 8 ноября, Lufthansa вводит особый график полетов, сообщается в заявлении авиаперевозчика.

"В четверг 7 ноября могут быть выполнены 2,3 тысячи из 3 тысяч запланированных рейсов Lufthansa Group. В пятницу 8 ноября будут выполнены 2,4 тысячи рейсов Lufthansa Group. В результате забастовки отмена 1,3 тысячи рейсов затронет около 180 тысяч пассажиров", - говорится в заявлении.

Отмечается, что рейсы дочерних компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti и Brussels Airlines будут выполнены по расписанию.

В настоящее время авиакомпания прорабатывается варианты альтернативных маршрутов, которые Lufthansa может предложить пассажирам отмененных рейсов.