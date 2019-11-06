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РИА Новости

В Греции завершились слушания по делу россиянина Винника

17:23 06.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникАлександр Винник
Александр Винник
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 6 ноя - РИА Новости. Судебный совет Ареопага - Верховного суда Греции завершил слушания по делу россиянина Александра Винника, адвокатам дали время предоставить дополнительные аргументы, и затем будет приниматься решение, передаёт корреспондент РИА Новости из суда.
Судебный совет представляет собой особый порядок заседания, он проходил в закрытом для прессы и публики режиме. Совет рассматривает вопрос о том, может ли он принять или отклонить ходатайство адвокатов.
Адвокат Зои Константопулу выступила с часовой речью, в которой заявила, что пересмотренный Уголовный кодекс Греции предусматривает, что должны быть пострадавшие в этом деле. 1 ноября истёк предусмотренный новым законодательством срок для подачи исковых заявлений, но их не было, сказала адвокат.
"Суд изучит, должно ли состояться заседание суда по существу. Это проблема основных прав человека, чтобы суд по сути заслушал его дело. Он имеет право на то, чтобы применялись положения наиболее благоприятного законодательства (нового УК - ред.), которое говорит, что нет состава преступления в действиях Винника", - сказала Константопулу журналистам.
По ее словам, нет ни одной жалобы, ни одного предъявления претензий к Виннику.
"Мы подали также ходатайство о его освобождении, заявив, что антиконституционно держать его более 18 месяцев", - сказала адвокат.
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"Во вторник мы подадим в письменном виде наши аргументы. Затем они рассмотрят их и примут решение", - сообщила Константопулу.
По ее словам, сроки принятия решения не установлены - это может быть и десять дней, и месяц.
Как пояснили адвокаты, если в случае изменения законодательства появляются нормы, которые улучшают положение обвиняемого или подсудимого, то должны быть применены они. В случае Винника такой нормой считается то, что запрещено уголовное преследование за совершение действий в условиях отсутствия пострадавших и претензий со стороны пострадавших.
В деле Винника нет ни пострадавших, ни претензий, заявили адвокаты. В Греции состава преступления нет, и по принципу двойной вменимости Винник не может быть выдан в Америку, пояснили адвокаты.
Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.
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Дело Александра ВинникаЗои КонстантопулуАлександр ВинникГрецияВ мире
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