Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T17:18Z
https://ria.ru/20191106/1560642728.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152614/78/1526147852_0:117:3226:1932_1036x0_80_0_0_07e72bc86942051609b8a0565ccdc07a.jpg
РИА Новости

Времена ГУЛАГа давно прошли, в тюрьмах служат другие люди, заявили во ФСИН

17:18 06.11.2019
153
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Исправительная колония. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Времена ГУЛАГа в России давно прошли, и насилие в тюрьмах, если и встречается, то не повсеместно, а работают там "абсолютно нормальные ребята", заявил в среду замдиректора ФСИН Валерий Максименко.
"Нет больше никакого "Архипелага ГУЛАГа". Те года и правда канули в Лету, и люди совсем другие работают. И даже если кто-то кого-то бьет, я не скажу, что это системно", - заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Спецназ УФСИН
16:22РИА Новости
Вьетнам и Куба попросили ФСИН России помочь в подготовке сотрудников
По его словам, "подавляющее большинство" сотрудников ФСИН – "абсолютно нормальные ребята".
"Они хорошие, за ними будущее. Дай бог, чтобы их не испортили те, кто оказался у них в наставниках. Если будут такие негодяи, которые окунают головой в унитаз, они хорошему не научат", - признал Максименко.
Последний скандал с жестоким обращением в российских исправительных учреждениях разразился в Красноярске, где, по данным местных СМИ, в колонии №17 сотрудник запихнул головой в унитаз осужденного, отказавшегося убирать территорию. Региональное управление ФСИН уже ведет проверку по этой истории.
Осужденные женской исправительной колонии № 4 ГУФСИН России по Челябинской области
23 октября, 11:18РИА Новости
ФСИН заявила о нехватке госзаказов для привлечения заключенных к труду
000002
Обсудить 1
Валерий МаксименкоФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова рассказала о фейковой публикации посольства Британии
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон признался, что "хотел сжевать свой галстук" из-за отсрочки Brexit
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
СМИ сообщили о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard
Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
Автостраховщики назвали число водителей, получающих скидку по ОСАГО
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал сроки встречи по созданию единых энергорынков с Белоруссией
Полицейский автомобиль
В Белгородской области неизвестные расстреляли дворовую собаку из арбалета
Флаг Германии на здании Рейхстага
Берлин считает Договор об открытом небе одной из опор безопасности в Европе
Разведение сил в Донбассе
ЛНР обвинила националистов в организации схронов оружия в зоне разведения
Храм святому великомученику Георгию Победоносцу
Патриарх призвал срочно восстанавливать древние храмы-памятники
Следственный изолятор
ФСИН создаст единый перечень болезней, препятствующих нахождению в СИЗО
Поселок Горный
Брат солдата Шамсутдинова опроверг данные об угрозе изнасилования
Зал судебных заседаний
Суд назначит экспертизу в споре Кормухиной и Гагариной по "Кукушке"
Спецназ УФСИН
Вьетнам и Куба попросили ФСИН России помочь в подготовке сотрудников
Объект газотранспортной системы Украины
Новак прокомментировал требования "Нафтогаза" к "Газпрому"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан выразил России протест из-за визита главы МИД непризнанной НКР
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
17:34Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся
Лента новостейМолния