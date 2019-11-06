Времена ГУЛАГа давно прошли, в тюрьмах служат другие люди, заявили во ФСИН

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Времена ГУЛАГа в России давно прошли, и насилие в тюрьмах, если и встречается, то не повсеместно, а работают там "абсолютно нормальные ребята", заявил в среду замдиректора ФСИН Времена ГУЛАГа в России давно прошли, и насилие в тюрьмах, если и встречается, то не повсеместно, а работают там "абсолютно нормальные ребята", заявил в среду замдиректора ФСИН Валерий Максименко

"Нет больше никакого "Архипелага ГУЛАГа". Те года и правда канули в Лету, и люди совсем другие работают. И даже если кто-то кого-то бьет, я не скажу, что это системно", - заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, "подавляющее большинство" сотрудников ФСИН – "абсолютно нормальные ребята".

"Они хорошие, за ними будущее. Дай бог, чтобы их не испортили те, кто оказался у них в наставниках. Если будут такие негодяи, которые окунают головой в унитаз, они хорошему не научат", - признал Максименко.