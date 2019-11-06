Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T17:46Z
https://ria.ru/20191106/1560642541.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154800/22/1548002267_0:79:3354:1966_1036x0_80_0_0_525ff0006b3c318c13486bc346ee8722.jpg
РИА Новости

В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО

17:38 06.11.2019 (обновлено: 17:46 06.11.2019)
15
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россияне по итогам девяти месяцев текущего года стали меньше жаловаться на ОСАГО и мисселинг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако чаще выражать недовольство в связи с работой бюро кредитных историй (БКИ), говорится в сообщении Банка России.
Всего в январе-сентябре регулятор получил 185,2 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Жалобы на кредитные организации составляют 105,6 тысячи, или 57% от общего числа. Наибольшую долю среди жалоб на банки занимают вопросы потребительского (38,9%) и ипотечного (10,3%) кредитования. Однако по сравнению с январем-сентябрем 2018 года удельный вес жалоб по данным сегментам снизился на 1,6 и 5,6 процентного пункта соответственно.
"В отличие от 2018 года в текущем году стала заметна доля жалоб, связанных с бюро кредитных историй. Их было получено 3,9 тысячи, рост произошел на фоне расширения каналов получения информации о кредитной истории. Большинство поступивших в Банк России жалоб на БКИ (48,9%) связано с процедурой получения кредитного отчета", - отмечает ЦБ.
Число жалоб на некредитные финансовые организации при этом снизилось на 15,3%, до 67,9 тысячи. Это произошло в основном за счет сокращения на 37,2% жалоб на субъекты страхового дела (ССД). По данным регулятора, "главным драйвером снижения жалоб в отношении ССД остается ОСАГО, на которое приходится 80% жалоб относительно данного сегмента. Количество жалоб, касающихся тематики ОСАГО, за девять месяцев 2019 года сократилось на 40,3% и составило 25,9 тысячи".
Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
17:10РИА Новости
Автостраховщики назвали число водителей, получающих скидку по ОСАГО
При этом доля жалоб на мисселинг, которые связаны с инвестиционным страхованием жизни (ИСЖ), составила 44,4%. Чаще всего потребители жалуются на кредитные организации, которые вместо одного финансового продукта продают другой. "Вместе с тем, в настоящее время наметился тренд на сокращение числа жалоб по данной проблематике. В частности, это стало результатом введения новых требований к продаже полисов страхования жизни, прежде всего ИСЖ", - добавляется в сообщении.
ЦБ также отмечает, что число жалоб в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций снизилось на 14,7% по сравнению с прошлым годом, до 2,4 тысячи, а в отношении микрофинансовых организаций - выросло на 33,3%, составив 21,1 тысячи.
Регулятор сообщает, что в результате рассмотрения жалоб финансовым организациям выдано 1727 предписаний об устранении или недопущении нарушений, а также составлено 2577 протоколов об административном правонарушении.
Страховой полис ОСАГО
13:44РИА Новости
ОСАГО может подорожать из-за роста выплат за вред здоровью, заявили в РСА
010000
Обсудить 0
ОСАГОЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
Автостраховщики назвали число водителей, получающих скидку по ОСАГО
Больное сердце
Ученые нашли способ предотвратить повторный сердечный приступ
Дом на окраине Петровского района Донецка
В ДНР предложили начать отвод сил в районе поселка Петровское 9 ноября
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
ЦБ усилит надзор над киберустойчивостью банков
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
В ЦБ видят потенциал для роста пенсионных накоплений
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал сроки встречи по созданию единых энергорынков с Белоруссией
Автомобиль службы Uber
Сбивший женщину в США беспилотный автомобиль Uber не "узнал" в ней пешехода
Офис Союза журналистов России
В СЖР назвали возможные последствия увеличения штрафов для иностранных СМИ
Капельница в больнице
Дети нашли записку впавшей в кому экс-жены Цеповяза, сообщил источник
О донорстве костного мозга расскажут в инфографике
СПЧ, ОП и Русфонд будут сотрудничать в сфере донорства костного мозга
Полицейский автомобиль
В Белгородской области неизвестные расстреляли дворовую собаку из арбалета
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
В Бельгии опубликовали коллективное письмо в защиту Ассанжа
Полицейский
В Чувашии завели дело на московского шамана за контрабанду наркотиков
Страховой полис ОСАГО
Сейчас лучшее время для принятия проекта по либерализации ОСАГО, считает ЦБ
Канатная дорога в Боливии
МИД посоветовал тщательно планировать поездки в Боливию на фоне протестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан выразил России протест из-за визита главы МИД непризнанной НКР
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
17:34Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся
Лента новостейМолния