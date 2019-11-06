Автостраховщики назвали число водителей, получающих скидку по ОСАГО

"Уже сейчас более 81% имеют КБМ менее единицы... Среднее значение КБМ год от года падает, соответственно, с каждым годом все большее и большее количество автовладельцев получает бонус по отношению к прошлому году. То небольшое количество людей, которые попадают в ДТП, получают малус - для них страховая премия вырастает", - пояснил Васильев.

Координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов привел данные, которые ранее представляли страховые компании: по их данным, 5% страхователей ответственны за 70% ДТП. Эта статистика подтверждается и другими источниками, например, данными с систем фото- и видеофиксации в некоторых регионах. Как сказал Шкуматов, там размер этой рисковой группы оценивался даже в 3%.

Система расчета КБМ была изменена с 1 апреля текущего года. Ранее КБМ рассчитывался в тот момент, когда автолюбитель приобретал новый полис. Теперь коэффициент рассчитывается и присваивается раз в год - 1 апреля, вне зависимости от того, когда куплен новый полис. Если у водителя действуют несколько договоров, в которых он фигурирует, по ним могут быть разные значения КБМ. Тогда в расчет берется только одно из них - самое низкое. История вождения находится в базе данных АИС ОСАГО, принадлежащей РСА.