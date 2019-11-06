Автостраховщики назвали число водителей, получающих скидку по ОСАГО

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 81% российских водителей имеют коэффициент бонус-малус (КБМ, или так называемый коэффициент аварийности) менее единицы, то есть водят аккуратно и не становятся виновниками ДТП, сообщил директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев в ходе круглого стола в среду.
КБМ - один из коэффициентов, на который умножается базовая ставка ОСАГО, после чего и определяется итоговая стоимость полиса. Бонус-малус зависит от истории аварийности водителя: если он часто был виновником ДТП, то коэффициент будет оказывать повышающее влияние на стоимость полиса, если водил аккуратно - понижающее. Всего в КБМ существует 15 классов - чем хуже водит автолюбитель, тем ниже его класс. Для самого низкого из них КБМ будет равен 2,45, а для самого высокого - 0,5. Для новичков устанавливается нейтральное значение КБМ - единица.
"Уже сейчас более 81% имеют КБМ менее единицы... Среднее значение КБМ год от года падает, соответственно, с каждым годом все большее и большее количество автовладельцев получает бонус по отношению к прошлому году. То небольшое количество людей, которые попадают в ДТП, получают малус - для них страховая премия вырастает", - пояснил Васильев.
Координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов привел данные, которые ранее представляли страховые компании: по их данным, 5% страхователей ответственны за 70% ДТП. Эта статистика подтверждается и другими источниками, например, данными с систем фото- и видеофиксации в некоторых регионах. Как сказал Шкуматов, там размер этой рисковой группы оценивался даже в 3%.
Васильев добавил, что в среднем по Российской Федерации частота страховых случаев, то есть вероятность водителя попасть в ДТП, составляет 5,5%.
Система расчета КБМ была изменена с 1 апреля текущего года. Ранее КБМ рассчитывался в тот момент, когда автолюбитель приобретал новый полис. Теперь коэффициент рассчитывается и присваивается раз в год - 1 апреля, вне зависимости от того, когда куплен новый полис. Если у водителя действуют несколько договоров, в которых он фигурирует, по ним могут быть разные значения КБМ. Тогда в расчет берется только одно из них - самое низкое. История вождения находится в базе данных АИС ОСАГО, принадлежащей РСА.
14 сентября 2016, 18:48РИА НовостиСколько стоит звание автовладельцаСпециалисты PricewaterhouseCoopers определили стоимость владения новым легковым автомобилем, которая складывается из расходов на топливо, парковки, страховки, технического обслуживания, амортизации и другие. Насколько дорого обходится автомобиль в России – в инфографике Ria.ru.