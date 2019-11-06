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РИА Новости
Союзное государство

Новак назвал сроки встречи по созданию единых энергорынков с Белоруссией

16:59 06.11.2019 (обновлено: 17:02 06.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Очередная встреча по вопросу создания с Белоруссией единых рынков нефти и газа, в контексте которого обсуждается и вопрос цены на газ для белорусских партнеров, состоится на следующей неделе, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
"Что касается взаимодействия с белорусскими партнерами, вы знаете, что сейчас по поручению председателей правительства министерство наше и министерство энергетики Белоруссии согласовывают дорожные карты по созданию единых рынков нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергетики", - сказал Новак, комментируя вопрос о продвижении переговоров с Белоруссией по ценам на российский газ.
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"Поэтому этот процесс еще не закончен, у нас будет на следующей неделе очередная встреча, и мы находимся в процессе обсуждения этих вопросов, в том числе это касается и вопроса формирования цен на нефть", - добавил он.
В 2019 году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В октябре глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич заявлял, что цена на российский газ для Белоруссии будет определена после подготовки "дорожных карт" по интеграции с РФ.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы для урегулирования проблемных вопросов и развития интеграции, позже стороны обменялись предложениями о сотрудничестве. Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства, Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты" в различных сферах.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоМинистерство энергетики БелоруссииМинистерство энергетики РФАлександр НовакБелоруссияРоссия
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