Новак назвал сроки встречи по созданию единых энергорынков с Белоруссией

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Очередная встреча по вопросу создания с Белоруссией единых рынков нефти и газа, в контексте которого обсуждается и вопрос цены на газ для белорусских партнеров, состоится на следующей неделе, сообщил журналистам министр энергетики России Очередная встреча по вопросу создания с Белоруссией единых рынков нефти и газа, в контексте которого обсуждается и вопрос цены на газ для белорусских партнеров, состоится на следующей неделе, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак

"Что касается взаимодействия с белорусскими партнерами, вы знаете, что сейчас по поручению председателей правительства министерство наше и министерство энергетики Белоруссии согласовывают дорожные карты по созданию единых рынков нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергетики", - сказал Новак, комментируя вопрос о продвижении переговоров с Белоруссией по ценам на российский газ.

"Поэтому этот процесс еще не закончен, у нас будет на следующей неделе очередная встреча, и мы находимся в процессе обсуждения этих вопросов, в том числе это касается и вопроса формирования цен на нефть", - добавил он.

В 2019 году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В октябре глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич заявлял, что цена на российский газ для Белоруссии будет определена после подготовки "дорожных карт" по интеграции с РФ.