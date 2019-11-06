Суд назначит экспертизу в споре Кормухиной и Гагариной по "Кукушке"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Суд назначит экспертизу, чтобы решить спор певиц Ольги Кормухиной и Полины Гагариной по иску об аранжировке песни Виктора Цоя "Кукушка", считает руководитель практики "Защита интеллектуальной собственности" адвокатского бюро "Бишенов и Партнёры" Анжелика Решетникова.
Суд рассмотрит иск о нарушении авторских прав 7 ноября. Денежных требований по нему пока не заявлено, Кормухина просит только, чтобы Гагарина прекратила исполнять песню в аранжировке Константина Меладзе. Сторона Кормухиной считает, что эта переработка "Кукушки" нарушает права на аранжировку, созданную в 2011 году и одобренную сыном Цоя.
16 октября 2017, 10:16РИА НовостиПервый канал оспорил взыскание за использование песни Цоя "Кукушка"
"Авторов обоих произведений рассудит назначенная судом экспертиза установления сходства или тождества двух произведений. Если таковая установит вину Меладзе и Гагариной, последние обязаны будут прекратить использование произведения и выплатить правообладателю существенную компенсацию", - сказала РИА Новости Решетникова.
Адвокат уточнила, что в гражданском кодексе это называется производное произведение - произведение, представляющее собой переработку другого произведения на основе уже существующего. По ее словам, не допускается внесение изменений, сокращений и дополнений в произведение без согласия автора, а после смерти автора - с разрешения правообладателя, если внесённые изменения не искажают художественный замысел автора, не нарушают его целостность восприятия и не противоречат его воле.
"Автору производного произведения (обработки, аранжировки) принадлежат авторские права на осуществлённую переработку оригинального произведения. На переработанное произведение хотя и возникают авторские права, но его нельзя использовать без согласия автора первоначального произведения. В данном случае у истца и ответчика такие права получены", - пояснила адвокат.