Суд назначит экспертизу в споре Кормухиной и Гагариной по "Кукушке"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Суд назначит экспертизу, чтобы решить спор певиц Суд назначит экспертизу, чтобы решить спор певиц Ольги Кормухиной Полины Гагариной по иску об аранжировке песни Виктора Цоя "Кукушка", считает руководитель практики "Защита интеллектуальной собственности" адвокатского бюро "Бишенов и Партнёры" Анжелика Решетникова.

Суд рассмотрит иск о нарушении авторских прав 7 ноября. Денежных требований по нему пока не заявлено, Кормухина просит только, чтобы Гагарина прекратила исполнять песню в аранжировке Константина Меладзе. Сторона Кормухиной считает, что эта переработка "Кукушки" нарушает права на аранжировку, созданную в 2011 году и одобренную сыном Цоя.

"Авторов обоих произведений рассудит назначенная судом экспертиза установления сходства или тождества двух произведений. Если таковая установит вину Меладзе и Гагариной, последние обязаны будут прекратить использование произведения и выплатить правообладателю существенную компенсацию", - сказала РИА Новости Решетникова.

Адвокат уточнила, что в гражданском кодексе это называется производное произведение - произведение, представляющее собой переработку другого произведения на основе уже существующего. По ее словам, не допускается внесение изменений, сокращений и дополнений в произведение без согласия автора, а после смерти автора - с разрешения правообладателя, если внесённые изменения не искажают художественный замысел автора, не нарушают его целостность восприятия и не противоречат его воле.