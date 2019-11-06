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РИА Новости
Омская область

Бурков: центр "Эрмитаж-Сибирь" укрепил культурные связи Омска и Петербурга

16:49 06.11.2019 (обновлено: 17:10 06.11.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков на церемонии открытия культурно-образовательного центра "Эрмитаж-Сибирь" в Омске
Губернатор Омской области Александр Бурков на церемонии открытия культурно-образовательного центра Эрмитаж-Сибирь в Омске
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 6 ноя – РИА Новости. Открытие в Омске культурно-образовательного центра "Эрмитаж-Сибирь" еще больше укрепило давние культурные связи между Санкт-Петербургом и Омском, который становится музейным городом, заявил на церемонии открытия глава Омской области Александр Бурков.
Официальное представительство Государственного Эрмитажа – центр "Эрмитаж-Сибирь" - открылся в Омске в среду на базе Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
"Состоялось событие, которое омичи ждали 6 лет. Хотел бы поблагодарить от всех жителей нашего региона президента Владимира Путина за его инициативу по открытию представительств Государственного Эрмитажа в регионах нашей страны, (директора Государственного Эрмитажа) Михаила Борисовича Пиотровского за то, что именно город Омск был выбран тем местом, где будет реализован этот проект", - сказал Бурков.
Губернатор отметил, что здание страхового общества "Саламандра", реконструированное под "Эрмитаж-Сибирь", было построено более 100 лет назад петербургским архитектором Николаем Веревкиным, и уже тогда существовали культурные связи между Санкт-Петербургом и Омском.
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"Считаю, что сегодня эти связи стали еще крепче. Если раньше город Омск считался музыкальным, фестивальным, театральным городом, то теперь и музейным", - отметил глава региона.
Реконструкция исторического здания велась последние несколько лет. Общее финансирование работ составило порядка 700 миллионов рублей, из которых 70% были направлены из федерального бюджета, 30% - из областного. Первые посетители центра "Эрмитаж-Сибирь" смогут посетить новый культурный центр уже с 8 ноября. Омичей ждут три выставки: "Сжимая рукоять меча... Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока", "Художники Омска. Избранное" и персональная выставка омского живописца Баймуханова "Геймран Баймуханов. Избранное".
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Омская областьАлександр БурковОмскСанкт-ПетербургОбщество
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