Бурков: центр "Эрмитаж-Сибирь" укрепил культурные связи Омска и Петербурга

ОМСК, 6 ноя – РИА Новости. Открытие в Открытие в Омске культурно-образовательного центра "Эрмитаж-Сибирь" еще больше укрепило давние культурные связи между Санкт-Петербургом и Омском, который становится музейным городом, заявил на церемонии открытия глава Омской области Александр Бурков

Официальное представительство Государственного Эрмитажа – центр "Эрмитаж-Сибирь" - открылся в Омске в среду на базе Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Состоялось событие, которое омичи ждали 6 лет. Хотел бы поблагодарить от всех жителей нашего региона президента Владимира Путина за его инициативу по открытию представительств Государственного Эрмитажа в регионах нашей страны, (директора Государственного Эрмитажа) Михаила Борисовича Пиотровского за то, что именно город Омск был выбран тем местом, где будет реализован этот проект", - сказал Бурков.

Губернатор отметил, что здание страхового общества "Саламандра", реконструированное под "Эрмитаж-Сибирь", было построено более 100 лет назад петербургским архитектором Николаем Веревкиным, и уже тогда существовали культурные связи между Санкт-Петербургом и Омском.

"Считаю, что сегодня эти связи стали еще крепче. Если раньше город Омск считался музыкальным, фестивальным, театральным городом, то теперь и музейным", - отметил глава региона.