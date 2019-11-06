В Саратове неизвестные ограбили банк на 13 миллионов рублей

По данным ведомства, в период с 3 ноября по 4 ноября неустановленные лица, повредив входную дверь, незаконно проникли в кассовую зону и хранилище одного из банков в городе Балашове Саратовской области. По информации полиции, злоумышленники похитили деньги в отечественной и зарубежной валюте, а также сувенирные серебряные монеты и пластиковые карты, причинив банку материальный ущерб на общую сумму около 13 миллионов рублей. По факту кражи в особо крупном размере (пункт б части 4 статьи 158 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.