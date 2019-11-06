Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T16:50Z
https://ria.ru/20191106/1560641685.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:208:2000:1333_1036x0_80_0_0_0562303fe6d44835ec632b77360c95c2.jpg
РИА Новости

В Саратове неизвестные ограбили банк на 13 миллионов рублей

16:47 06.11.2019 (обновлено: 16:50 06.11.2019)
399
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестных, ограбивших банк в городе Балашове Саратовской области на сумму около 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
По данным ведомства, в период с 3 ноября по 4 ноября неустановленные лица, повредив входную дверь, незаконно проникли в кассовую зону и хранилище одного из банков в городе Балашове Саратовской области. По информации полиции, злоумышленники похитили деньги в отечественной и зарубежной валюте, а также сувенирные серебряные монеты и пластиковые карты, причинив банку материальный ущерб на общую сумму около 13 миллионов рублей. По факту кражи в особо крупном размере (пункт б части 4 статьи 158 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.
"Сотрудниками полиции осуществляется комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание предполагаемых злоумышленников", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
3 ноября, 20:14Радио Sputnik
В Саратове нашли пролежавшие месяц в квартире тела женщины и ее сына
480100
Обсудить 2
ГУМВДБалашовСаратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Наручники
Жительнице Химок, ранившей насильника ножом, смягчили статью обвинения
Свечи на столе
Курский спасатель изобрел безопасную самозатухающую свечу
Подтопления в Вологодской области
Режим ЧС ввели в 13 районах Вологодской области из-за подтоплений
Поселок Горный
Брат солдата Шамсутдинова опроверг данные об угрозе изнасилования
Зал судебных заседаний
Суд назначит экспертизу в споре Кормухиной и Гагариной по "Кукушке"
Храм святому великомученику Георгию Победоносцу
Патриарх призвал срочно восстанавливать древние храмы-памятники
Больное сердце
Ученые нашли способ предотвратить повторный сердечный приступ
Полицейский автомобиль
В Белгородской области неизвестные расстреляли дворовую собаку из арбалета
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова рассказала о фейковой публикации посольства Британии
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Капельница в больнице
Дети нашли записку впавшей в кому экс-жены Цеповяза, сообщил источник
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
СМИ сообщили о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard
Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
Автостраховщики назвали число водителей, получающих скидку по ОСАГО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон признался, что "хотел сжевать свой галстук" из-за отсрочки Brexit
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова рассказала, как похудела на 12 килограммов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан выразил России протест из-за визита главы МИД непризнанной НКР
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
17:34Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся
Лента новостейМолния