Екатерина Стриженова рассказала, как похудела на 12 килограммов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Актриса и телеведущая Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, как ей удалось сбросить 12 килограммов.

Артистка опубликовала в инстаграме снимок из Италии , на котором она позирует в спортивном костюме. Подписчики обратили внимание на то, что Стриженова постройнела, и поинтересовались, как она достигла таких результатов.

Телеведущая призналась, что за полгода сбросила 12 килограммов на кетодиете, основу рациона которой составляют не углеводы, а жиры и белки. Она добавила, что придерживаться такого типа питания в течение долгого периода небезопасно. Поэтому Стриженова использовала кетодиету лишь временно, а теперь старается держать вес в норме.

При этом одна из пользовательниц спросила, возможно ли за месяц похудеть на семь килограммов. По словам Стриженовой, таких результатов можно добиться лишь с помощью специальных таблеток, снижающих аппетит. Она подчеркнула, что эти препараты вредят организму.