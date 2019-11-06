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РИА Новости
Культура

Екатерина Стриженова рассказала, как похудела на 12 килограммов

16:47 06.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, как ей удалось сбросить 12 килограммов.
Артистка опубликовала в инстаграме снимок из Италии, на котором она позирует в спортивном костюме. Подписчики обратили внимание на то, что Стриженова постройнела, и поинтересовались, как она достигла таких результатов.
Телеведущая призналась, что за полгода сбросила 12 килограммов на кетодиете, основу рациона которой составляют не углеводы, а жиры и белки. Она добавила, что придерживаться такого типа питания в течение долгого периода небезопасно. Поэтому Стриженова использовала кетодиету лишь временно, а теперь старается держать вес в норме.
При этом одна из пользовательниц спросила, возможно ли за месяц похудеть на семь килограммов. По словам Стриженовой, таких результатов можно добиться лишь с помощью специальных таблеток, снижающих аппетит. Она подчеркнула, что эти препараты вредят организму.
"Но чем больше у вас лишнего, тем легче уходят килограммы!" — написала актриса.
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