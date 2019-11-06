Москва откроет на Кубе крупнейшее в регионе производство стройматериалов

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Столичная компания "Объединенные композитные технологии" построит на Кубе крупнейший в Карибском бассейне завод инновационных стройматериалов, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) . Столичная компания "Объединенные композитные технологии" построит на Кубе крупнейший в Карибском бассейне завод инновационных стройматериалов, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Александр Прохоров

"Объединенные композитные технологии" заложили первый камень завода по производству инновационных строительных материалов в особой зоне развития Мариэль на Кубе. Это будет крупнейший в Карибском бассейне завод, который столичная высокотехнологичная компания построит совместно с кубинским производителем SIMEN AUT SA. Его запустят в 2020 году, он будет выпускать композитную стеклопластиковую арматуру на 22 производственных линиях", — сказал Прохоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что российская столица активно торгует практически со всем миром. В продукции города заинтересованы Великобритания, страны СНГ, США, Китай, Германия, и многие другие. Всего Москва экспортирует свои товары в 182 страны.

Подводя итоги года работы департамента, Прохоров также отметил, что Москва растет гораздо быстрее, чем другие регионы страны. По итогам первого полугодия рост объема инвестиций в основной капитал Москвы достиг 19,5%, тогда как рост аналогичного показателя в целом по России составил всего 0,6%.

По словам Прохорова, доля сектора промышленности и высоких технологий Москвы в структуре инвестиций в основной капитал составила на 2018 год 20,9%, увеличившись с 2010 года на 7,1 процентных пункта.