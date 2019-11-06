Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T16:43Z
https://ria.ru/20191106/1560641515.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150838/13/1508381343_0:160:3075:1890_1036x0_80_0_0_a86e9988d6dcf06a9e809af2e6bf465f.jpg
РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва откроет на Кубе крупнейшее в регионе производство стройматериалов

16:43 06.11.2019
8
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкКуба
Куба
© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Столичная компания "Объединенные композитные технологии" построит на Кубе крупнейший в Карибском бассейне завод инновационных стройматериалов, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Александр Прохоров.
"Объединенные композитные технологии" заложили первый камень завода по производству инновационных строительных материалов в особой зоне развития Мариэль на Кубе. Это будет крупнейший в Карибском бассейне завод, который столичная высокотехнологичная компания построит совместно с кубинским производителем SIMEN AUT SA. Его запустят в 2020 году, он будет выпускать композитную стеклопластиковую арматуру на 22 производственных линиях", — сказал Прохоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что российская столица активно торгует практически со всем миром. В продукции города заинтересованы Великобритания, страны СНГ, США, Китай, Германия, и многие другие. Всего Москва экспортирует свои товары в 182 страны.
Подводя итоги года работы департамента, Прохоров также отметил, что Москва растет гораздо быстрее, чем другие регионы страны. По итогам первого полугодия рост объема инвестиций в основной капитал Москвы достиг 19,5%, тогда как рост аналогичного показателя в целом по России составил всего 0,6%.
Вид на жилой дом на Кудринской площади
16:36Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва за год в два раза увеличила поддержку промышленных предприятий
По словам Прохорова, доля сектора промышленности и высоких технологий Москвы в структуре инвестиций в основной капитал составила на 2018 год 20,9%, увеличившись с 2010 года на 7,1 процентных пункта.
Глава департамента также сообщил, что общий подъем в промышленном секторе сопровождается быстрым ростом зарплат. Так, среднемесячная заработная плата в обрабатывающих отраслях промышленности города за период январь-август 2019 года составила 74,2 тысячи рублей, увеличившись на 14,6% к аналогичному периоду прошлого года.
000000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
Рекомендуем
Вид на жилой дом на Кудринской площади
Москва за год в два раза увеличила поддержку промышленных предприятий
Губернатор Омской области Александр Бурков на церемонии открытия культурно-образовательного центра Эрмитаж-Сибирь в Омске
Бурков: центр "Эрмитаж-Сибирь" укрепил культурные связи Омска и Петербурга
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Московский "Салют" поставит спецэкраны для нейтринного телескопа на Байкале
Квартира в новостройке
В Дагестане 315 детей-сирот получат квартиры
Города России. Калуга
Астрономическая обсерватория появится в музее истории космонавтики в Калуге
вид на Тобольск со стороны реки Иртыш
В Тобольске создадут особую экономическую зону
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородская компания откроет производство в Малайзии
Губернатор Тюменской области Александр Моор
В Тюменской области запущен завод по переработке плодоовощной продукции
Вид на жилой дом на Кудринской площади
Команда ОЭЗ Москвы завоевала 9 медалей на чемпионате WorldSkills Hi-Tech
Руководитель департамента строительства Краснодарского края Владимир Вареха
Вареха: на Кубани намечен активный прогресс в строительстве соцобъектов
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
В Якутии обсудили варианты подъездных путей к мосту через Лену
Стройка
AR технологии появятся в приложении "Подмосковные стройки"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
Глава Кубани поздравил нового атамана Всероссийского казачьего общества
Квартира в новостройке
Власти Кубани ожидают рост ввода жилья на 2,3% в 2019 году
Здание правительства Дагестана в Махачкале
Семь автоклубов поступят в муниципалитеты Дагестана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан выразил России протест из-за визита главы МИД непризнанной НКР
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
17:34Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся
Лента новостейМолния