Жительнице Химок, ранившей насильника ножом, смягчили статью обвинения

"Статью переквалифицировали с "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью" на "превышение пределов необходимой самообороны" - это преступление небольшой тяжести, которое предусматривает до года лишения свободы. "..." Мы с Дарьей в Туапсе, куда ее вызвали для ознакомления дела. Думаю, что материалы поступят в суд в течение месяца", - сообщил РИА Новости Саломатов.
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Адвокат отметил, что он и его клиентка намерены добиваться полного прекращения уголовного преследования девушки в связи с отсутствием состава преступления.
Ранее сообщалось, что полиция завела против 19-летней Агений уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Туапсе, по которому ей грозит до 10 лет лишения свободы. ГУМВД по Краснодарскому краю подтвердило, что по этому инциденту, который произошел в Туапсе в июне 2018 года, ведется расследование.
Сама девушка говорила, что пьяный мужчина пытался ее изнасиловать, а она смогла отбиться, используя нож для заточки карандашей. Как ранее заявлял адвокат Агений Евгений Саломатов, его клиентка написала заявление о привлечении этого мужчины к уголовной ответственности по факту попытки изнасилования. Также адвокат ранее сообщал РИА Новости, что следователи пытались передать дело против Агений в прокуратуру, но там не согласились с выводами следствия и направили его на доследование.
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