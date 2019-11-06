Жительнице Химок, ранившей насильника ножом, смягчили статью обвинения

ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Жительнице подмосковного города Жительнице подмосковного города Химки Дарье Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе , переквалифицировали статью обвинения на более мягкую, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.

"Статью переквалифицировали с "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью" на "превышение пределов необходимой самообороны" - это преступление небольшой тяжести, которое предусматривает до года лишения свободы. "..." Мы с Дарьей в Туапсе, куда ее вызвали для ознакомления дела. Думаю, что материалы поступят в суд в течение месяца", - сообщил РИА Новости Саломатов.

Адвокат отметил, что он и его клиентка намерены добиваться полного прекращения уголовного преследования девушки в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось, что полиция завела против 19-летней Агений уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Туапсе, по которому ей грозит до 10 лет лишения свободы. ГУМВД по Краснодарскому краю подтвердило, что по этому инциденту, который произошел в Туапсе в июне 2018 года, ведется расследование.