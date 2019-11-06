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РИА Новости

Жительнице Химок, ранившей насильника ножом, смягчили статью обвинения

16:40 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Наручники. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Жительнице подмосковного города Химки Дарье Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, переквалифицировали статью обвинения на более мягкую, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
"Статью переквалифицировали с "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью" на "превышение пределов необходимой самообороны" - это преступление небольшой тяжести, которое предусматривает до года лишения свободы. "..." Мы с Дарьей в Туапсе, куда ее вызвали для ознакомления дела. Думаю, что материалы поступят в суд в течение месяца", - сообщил РИА Новости Саломатов.
Дарья Агений
14 декабря 2018, 08:00РИА Новости
Москвичка предотвратила изнасилование, теперь ей грозит срок до десяти лет
Адвокат отметил, что он и его клиентка намерены добиваться полного прекращения уголовного преследования девушки в связи с отсутствием состава преступления.
Ранее сообщалось, что полиция завела против 19-летней Агений уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Туапсе, по которому ей грозит до 10 лет лишения свободы. ГУМВД по Краснодарскому краю подтвердило, что по этому инциденту, который произошел в Туапсе в июне 2018 года, ведется расследование.
Сама девушка говорила, что пьяный мужчина пытался ее изнасиловать, а она смогла отбиться, используя нож для заточки карандашей. Как ранее заявлял адвокат Агений Евгений Саломатов, его клиентка написала заявление о привлечении этого мужчины к уголовной ответственности по факту попытки изнасилования. Также адвокат ранее сообщал РИА Новости, что следователи пытались передать дело против Агений в прокуратуру, но там не согласились с выводами следствия и направили его на доследование.
Подсудимый Дмитрий Кондратенко
23 октября 2018, 08:00РИА Новости
Как народные герои попадают на скамью подсудимых
3210374
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ГУМВДТуапсеХимкиПроисшествия
Популярные комментарии
И это наше правосудие ...ПОЗОР, законодатели куда смотрите? Пострадавшей надо было самой ноги раздвинуть и смириться? Правильно народ и делает что отсуживает у государства деньги через европейский суд если оно само не знает как надо судить по закону.
6 ноября, 16:45
Vlad Unfamiliar
1200000
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