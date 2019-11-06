В Иране ненадолго задержали инспектора МАГАТЭ и изъяли у нее документы

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Ирана ненадолго задержали инспектора, работающую на Международное агентство по атомной энергии ( Власти Ирана ненадолго задержали инспектора, работающую на Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ ) в исламской республике, и изъяли у нее документы, необходимые для поездок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, знакомых с работой организации в этой стране.

Как сообщили собеседники агентства, инцидент произошел в городе Нетензе, где расположен завод по обогащению урана. По словам одного из них, это случилось на прошлой неделе.

По данным агентства, происшествие с инспектором организации будет обсуждаться на встрече Совета управляющих МАГАТЭ в четверг, который был созван для обсуждения "двух вопросов о мерах безопасности", повестка не уточняется. МАГАТЭ и представитель Ирана при организации отказались от комментариев.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.