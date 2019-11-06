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РИА Новости

В Иране ненадолго задержали инспектора МАГАТЭ и изъяли у нее документы

16:36 06.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Ирана ненадолго задержали инспектора, работающую на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в исламской республике, и изъяли у нее документы, необходимые для поездок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, знакомых с работой организации в этой стране.
Как сообщили собеседники агентства, инцидент произошел в городе Нетензе, где расположен завод по обогащению урана. По словам одного из них, это случилось на прошлой неделе.
По данным агентства, происшествие с инспектором организации будет обсуждаться на встрече Совета управляющих МАГАТЭ в четверг, который был созван для обсуждения "двух вопросов о мерах безопасности", повестка не уточняется. МАГАТЭ и представитель Ирана при организации отказались от комментариев.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
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Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭИранВ мире
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