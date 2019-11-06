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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва за год в два раза увеличила поддержку промышленных предприятий

16:36 06.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на жилой дом на Кудринской площади
Вид на жилой дом на Кудринской площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Правительство Москвы за период с октября 2018 по октябрь текущего года почти вдвое увеличила объемы финансовой поддержки промышленных предприятий, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Александр Прохоров.
"Мы оказываем системное финансовое содействие промышленным предприятиям, обладая самой полной палитрой мер поддержки, которая существует сегодня в России. Мы нарастили поддержку почти в два раза, что является весомым вкладом города в развитие производства", - сказал глава департамента на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" .
По словам Прохорова, с октября 2018 по октябрь 2019 года Москва заключила с предприятиями 92 договора субсидий на общую сумму 1,23 миллиарда рублей против 60 договоров на 729 миллиона рублей годом ранее. Кроме того, за это период выдано займов почти на полмиллиарда рублей, что более чем вдвое превышает аналогичный прошлогодний показатель.
"На данный момент 105 предприятий стабильно получают нашу поддержку, из них 49 имеют статус промышленных комплексов. Объем инвестиций компаний, получающих поддержку от города, за 5 лет составил 106 миллиардов рублей, а число их работников достигло 106 тысяч человек", - сказал Прохоров.
По его словам, поддержка оказывается как финансовая, так и нефинансовая. В частности, компании, выполняющие требования правительства Москвы по зарплате, инвестициям и выручке, освобождаются от части региональных налогов. Таким предприятиям присваивается статус промышленного комплекса.
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"За отчетный период статус промкомплекса присвоен восьми предприятиям, чья суммарная годовая выручка составляет почти 53 миллиарда рублей. Это сильные высокотехнологичные компании, которые соответствуют высоким требованиям Москвы. Статус присвоен на 10 лет, но, чтобы компании не расслаблялись, мы ежегодно требуем подтверждения целевых показателей. В итоге, на 1 рубль предоставленных льгот мы получаем 3,1 рубля в приросте региональных налогов, что является очень высоким значением рентабельности", - подчеркнул Прохоров.
Он напомнил, что на территории Москвы сегодня ведут свою деятельность 650 крупных и средних предприятий, на которых работает около 700 тысяч человек.
"Мы, может быть, пока отстаем в абсолютных цифрах, но с точки зрения динамики роста промышленности города мы точно находимся в пятёрке мировых лидеров", - заключил глава ДиПП.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
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