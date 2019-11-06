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РИА Новости
Культура

Юрий Поляков рассказал о стиле Льва Аннинского

16:35 06.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Литературный критик Лев Аннинский
Литературный критик Лев Аннинский
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov /
Литературный критик Лев Аннинский. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Литературовед Лев Аннинский обладал своим неповторимым стилем, очень образным и глубоким, который принципиально отличался от канона советской литературной критики, рассказал РИА Новости писатель Юрий Поляков.
Ранее писатель Александр Архангельский сообщил о том, что советский и российский литературный критик и литературовед Аннинский ушел из жизни в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоится 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов, после чего критика кремируют на Хованском кладбище.
Литературный критик Лев Аннинский
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Критик Лев Аннинский был "зачарован литературой", отметил глава Роспечати
"Лев Александрович Аннинский был одним из самых знаменитых литературоведов и критиков. Его статьи уже с конца 60-х годов были в центре внимания, он обладал своим неповторимым стилем – очень образным и "летучим", и в то же время глубоким, он принципиально отличался от канона советской литературной критики", - рассказал бывший главный редактор "Литературной газеты"
Поляков отметил, что Аннинский писал очень много и был одним из любимых авторов "Литературки".

Живой, общительный человек... Мы с ним много лет соседствовали в Переделкино. Лев Александрович прожил долгую жизнь, оставил после себя десятки книг и сотни статей, в которых живут его интеллект и любовь к отечественной литературе.

Писатель Юрий Поляков
Юрий Поляков
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КультураЛев АннинскийЮрий ПоляковРоссияОбщество
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