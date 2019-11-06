Юрий Поляков рассказал о стиле Льва Аннинского

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Литературовед Литературовед Лев Аннинский обладал своим неповторимым стилем, очень образным и глубоким, который принципиально отличался от канона советской литературной критики, рассказал РИА Новости писатель Юрий Поляков

Ранее писатель Александр Архангельский сообщил о том, что советский и российский литературный критик и литературовед Аннинский ушел из жизни в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоится 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов, после чего критика кремируют на Хованском кладбище.

"Лев Александрович Аннинский был одним из самых знаменитых литературоведов и критиков. Его статьи уже с конца 60-х годов были в центре внимания, он обладал своим неповторимым стилем – очень образным и "летучим", и в то же время глубоким, он принципиально отличался от канона советской литературной критики", - рассказал бывший главный редактор "Литературной газеты"

Поляков отметил, что Аннинский писал очень много и был одним из любимых авторов "Литературки".