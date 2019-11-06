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РИА Новости

Снаряд от противотанкового гранатомета нашли на кладбище в новой Москве

16:33 06.11.2019 (обновлено: 16:34 06.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь МасловАвтомобили МЧС ДНР в Донецке
Автомобили МЧС ДНР в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Снаряд от ручного противотанкового гранатомёта обнаружен на территории кладбища "Большое Свинорье" в новой Москве, на место опасной находки вызваны кинологи и саперы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На территории кладбища "Большое Свинорье" в поселении Марушкинское обнаружен предмет, похожий на снаряд от РПГ-7", - сказал собеседник агентства.
По его словам, территория вокруг опасного предмета оцеплена. На место ЧП вызваны кинологи и саперы.
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