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РИА Новости

В СЖР назвали возможные последствия увеличения штрафов для иностранных СМИ

16:32 06.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис "Союза журналистов России"
Офис Союза журналистов России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Офис "Союза журналистов России". Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Увеличение штрафов для иностранных СМИ за нарушение российского избирательного законодательства заставит издания пересмотреть редакционную политику, однако инициатива требует детального изучения, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Штраф для иностранных СМИ и компаний за нарушения избирательного законодательства, в том числе и в части агитации, могут вырасти более чем в сто раз - с 30 тысяч до 3,4 миллиона рублей, или 4% от годового дохода правонарушителя, следует из пояснительной записки к соответствующему законопроекту, который имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Союз журналистов России всегда, в первую очередь, обеспокоен тем, как любое действие, любое ограничение окажет влияние на работающих журналистов, скажется ли это на их зарплатах, на их деятельности, сокращениях и так далее. Это (законопроект) требует детального рассмотрения, обсуждения, в том числе, с привлечением экспертного мнения общественных и журналистских организаций, безусловно, Союза журналистов России. Возможно, даже сама идея об увеличении подобного рода штрафов подействует на редакционную политику тех СМИ, которые – мы все были свидетелями – в день тишины призывали людей выходить на улицы Москвы под якобы предлогом "погулять", - рассказал Шафир.
Однако руководство СЖР, по словам секретаря, понимает, что ситуация с обвинением СМИ во вмешательстве во внутренние дела, во влиянии на выборы становится традицией. "Инициирована она была не нашей стороной, мы все прекрасно помним ситуацию с якобы вмешательством в выборы американские. Сейчас тенденция продолжается, мы уже понимаем, что следуют обвинения по поводу Брексзита. И они касаются не только государственных структур, они касаются наших же российских журналистов, которые якобы обеспечивают вот это вмешательство. И все-таки необходимо более внимательно отнестись к деталям этого законопроекта: что будет определяться иностранным СМИ, как конкретно будут накладываться санкции и так далее", - добавил Шафир.
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