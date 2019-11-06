В СЖР назвали возможные последствия увеличения штрафов для иностранных СМИ

Штраф для иностранных СМИ и компаний за нарушения избирательного законодательства, в том числе и в части агитации, могут вырасти более чем в сто раз - с 30 тысяч до 3,4 миллиона рублей, или 4% от годового дохода правонарушителя, следует из пояснительной записки к соответствующему законопроекту, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Союз журналистов России всегда, в первую очередь, обеспокоен тем, как любое действие, любое ограничение окажет влияние на работающих журналистов, скажется ли это на их зарплатах, на их деятельности, сокращениях и так далее. Это (законопроект) требует детального рассмотрения, обсуждения, в том числе, с привлечением экспертного мнения общественных и журналистских организаций, безусловно, Союза журналистов России. Возможно, даже сама идея об увеличении подобного рода штрафов подействует на редакционную политику тех СМИ, которые – мы все были свидетелями – в день тишины призывали людей выходить на улицы Москвы под якобы предлогом "погулять", - рассказал Шафир.

Однако руководство СЖР, по словам секретаря, понимает, что ситуация с обвинением СМИ во вмешательстве во внутренние дела, во влиянии на выборы становится традицией. "Инициирована она была не нашей стороной, мы все прекрасно помним ситуацию с якобы вмешательством в выборы американские. Сейчас тенденция продолжается, мы уже понимаем, что следуют обвинения по поводу Брексзита. И они касаются не только государственных структур, они касаются наших же российских журналистов, которые якобы обеспечивают вот это вмешательство. И все-таки необходимо более внимательно отнестись к деталям этого законопроекта: что будет определяться иностранным СМИ, как конкретно будут накладываться санкции и так далее", - добавил Шафир.