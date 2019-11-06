Дети нашли записку впавшей в кому экс-жены Цеповяза, сообщил источник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Дети бывшей супруги одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза - впавшей в кому Натальи Стришней - нашли дома ее записку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее адвокат обвиняемой в вымогательстве Стришней Мурад Мусаев заявил РИА Новости, что в среду днем сын нашел ее дома в бессознательном состоянии. Сейчас, по его данным, экс-супруга Цеповяза находится в коме в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
"Дети нашли дома у нее записку. В ней говорится: "За четыре месяца давления не могу больше жить… Постоянное давление. Ни я, ни брат ни в чем не виноваты", - сказал собеседник агентства. В ближайшее время записка будет передана в правоохранительные органы, добавил он.
Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд. В среду должно было состояться второе заседание по делу, оно было отложено на 14 ноября.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.