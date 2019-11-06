Ученые нашли способ предотвратить повторный сердечный приступ

При приступе прекращается кровоснабжение части сердечной мышцы, что приводит к гибели ткани. Если пациенту удается выжить, иммунные клетки — макрофаги — "зачищают" сердце от мертвой ткани и стимулируют его восстановление, отмечают ученые.

При этом макрофаги должны "лечить" сердце достаточно быстро, поскольку со временем они становятся токсичными для сердца и способны спровоцировать повторное воспаление.

Проведя опыты на мышах, ученые выяснили, что эффективность работы макрофагов можно повысить. Для этого они активировали молекулу TFEB, которая увеличила число лизосом внутри клетки.

"Если макрофаги — "пожирающие клетки", то лизосомы — их живот. Когда мы существенно увеличили число лизосом, мы помогли макрофагам переваривать поврежденные клетки сердца. В результате вместо повторного сердечного приступа мы заметили снижение степени заражения и развития приступа", — заметил один из авторов исследования, кардиолог Абхинав Диван.