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РИА Новости

Ученые нашли способ предотвратить повторный сердечный приступ

16:27 06.11.2019 (обновлено: 17:14 06.11.2019)
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© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) нашли способ защитить поврежденное сердце от повторного приступа, сообщает портал Medical Xpress.
При приступе прекращается кровоснабжение части сердечной мышцы, что приводит к гибели ткани. Если пациенту удается выжить, иммунные клетки — макрофаги — "зачищают" сердце от мертвой ткани и стимулируют его восстановление, отмечают ученые.
При этом макрофаги должны "лечить" сердце достаточно быстро, поскольку со временем они становятся токсичными для сердца и способны спровоцировать повторное воспаление.
Проведя опыты на мышах, ученые выяснили, что эффективность работы макрофагов можно повысить. Для этого они активировали молекулу TFEB, которая увеличила число лизосом внутри клетки.

"Если макрофаги — "пожирающие клетки", то лизосомы — их живот. Когда мы существенно увеличили число лизосом, мы помогли макрофагам переваривать поврежденные клетки сердца. В результате вместо повторного сердечного приступа мы заметили снижение степени заражения и развития приступа", — заметил один из авторов исследования, кардиолог Абхинав Диван.

Исследователи отмечают, что молекула TFEB также помогла макрофагам эффективнее переваривать липиды в составе клеточных мембран.
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