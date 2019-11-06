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РИА Новости

Вьетнам и Куба попросили ФСИН России помочь в подготовке сотрудников

16:22 06.11.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСпецназ УФСИН
Спецназ УФСИН
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Спецназ УФСИН. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ФСИН России уже готовит сотрудников для стран СНГ, а Вьетнам и Куба просят о содействии в кадровом вопросе, сообщил замдиректора службы Валерий Максименко.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ФСИН может готовить сотрудников пенитенциарных учреждений для других государств.
"У нас есть успехи, наработки, методики, мы можем готовить специалистов. Мы и сейчас обучаем специалистов из разных стран. Из стран СНГ обучаем партнеров. Нас просит оказать помощь Республика Вьетнам, кубинцы", - сказал Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:13РИА Новости
Путин подписал указ, позволяющий ФСИН готовить сотрудников для других стран
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Федеральная служба исполнения наказаний РФКубаВьетнамРоссияБезопасность
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