Стало известно, когда премьер Большого театра Лантратов выйдет на сцену

Лантратов в апреле получил травму в начале второго отделения премьерного спектакля "Зимняя сказка". Позднее он сообщил, что не будет выступать до конца сезона. Летом он отправился на восстановление за рубеж. Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин в сентябре сообщал, что Лантратов приходил на сбор труппы и в ближайшее время должен вернуться к работе.