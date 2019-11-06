Стало известно, когда премьер Большого театра Лантратов выйдет на сцену

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер Большого театра Владислав Лантратов после длительного перерыва впервые выйдет на сцену 17 декабря, он примет участие в концерте, посвященном памяти выдающейся балерины и педагога, народной артистки СССР Екатерины Максимовой, сообщили РИА Новости организаторы концерта.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаБалет "Зимняя сказка" в постановке Кристофера Уилдона на Исторической сцене Большого театра
Балет "Зимняя сказка" в постановке Кристофера Уилдона на Исторической сцене Большого театра
Лантратов в апреле получил травму в начале второго отделения премьерного спектакля "Зимняя сказка". Позднее он сообщил, что не будет выступать до конца сезона. Летом он отправился на восстановление за рубеж. Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин в сентябре сообщал, что Лантратов приходил на сбор труппы и в ближайшее время должен вернуться к работе.
Семнадцатого декабря на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится концерт Christmas балет-гала. Праздничная программа будет посвящена Максимовой.
В концерте примут участие мировые звезды балета - солисты Ла Скала, Американского театра балета, Берлинской государственной оперы, Михайловского театра. В концерте принимают участие артисты Большого театра, в числе которых Денис Родькин, Элеонора Севенард, Артемий Беляков, Евгения Образцова, Екатерина Крысанова, Игорь Цвирко, Кристина Кретова.
Почетный гость фестиваля - народный артист СССР Владимир Васильев.
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