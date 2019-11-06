Росстат отметил сильный рост цен на гречку в октябре

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Цены на гречневую крупу в октябре в России значительно увеличились - рост составил 7,3%, говорится в сообщении Цены на гречневую крупу в октябре в России значительно увеличились - рост составил 7,3%, говорится в сообщении Росстата

"В октябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 7,3%. Подорожание отмечено в 80 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области). При этом в 48 субъектах цены на крупу увеличились более чем на 7,3%", - говорится в сообщении.

Кроме того, рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. В частности, помидоры подорожали на 23,5%, огурцы - на 15,1%, апельсины - на 11,6%, бананы - на 5,9%. "Одновременно цены на морковь снизились на 9,1%, яблоки - на 8,2%, капусту белокочанную - на 8%, картофель - на 7,3%, лук репчатый - на 6,3%, виноград - на 5,5%, свеклу - на 5,1%, лимоны - на 1,9%, груши - на 1,3%", - отмечает Росстат.

В свою очередь на 0,6-1,1% подорожали говядина (кроме бескостного мяса), соленая сельдь, мясные консервы для детского питания и рыбные консервы в томатном соусе, жирный творог, творожные сырки, сычужные сыры, национальные сыры и брынза, консервированные натуральные овощи.

Цены на крупы и бобовые в целом в октябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,7%, куриные яйца подорожали на 2,6%, сливочное масло - на 1,1%. При этом мясо и птица в прошлом месяце подешевели к сентябрю на 0,3%, сахар-песок - на 5,1%, алкогольные напитки - на 0,1%.