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РИА Новости

ФСИН создаст единый перечень болезней, препятствующих нахождению в СИЗО

16:07 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Одним из первых указов нового директора ФСИН РФ Александра Калашникова стало поручение создать единый список смертельно опасных болезней, препятствующих отбыванию наказания в СИЗО и колониях, сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.
"Есть те, кто находится в СИЗО, и те, кто находится в колонии. И там, и там люди болеют. Одно постановление правительства (устанавливающее список смертельно опасных болезней – ред.) под номером 54, а другое под номером 3. Если наступают болезни у человека, то он не может отбывать наказание, смертельно опасные, так вот эти два перечня разные для СИЗО и колоний", - сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" Максименко.
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Он отметил, что новый глава ФСИН поинтересовался, почему перечни разные и в одном на 20 болезней меньше.
"До меня не дошло за семь лет (работы во ФСИН – ред.), а человек за три дня, еще не во всем разобравшись, еще приняв все хозяйства, задал этот вопрос, далекий от оперативной службы. Дано указание, мы готовим новый единый и для тюрьмы, и для колонии перечень заболеваний, препятствующих нахождению в местах уголовно-исправительной системы", - сказал Максименко.
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Валерий МаксименкоФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
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