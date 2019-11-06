ФСИН создаст единый перечень болезней, препятствующих нахождению в СИЗО

"До меня не дошло за семь лет (работы во ФСИН – ред.), а человек за три дня, еще не во всем разобравшись, еще приняв все хозяйства, задал этот вопрос, далекий от оперативной службы. Дано указание, мы готовим новый единый и для тюрьмы, и для колонии перечень заболеваний, препятствующих нахождению в местах уголовно-исправительной системы", - сказал Максименко.