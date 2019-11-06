Сбивший женщину в США беспилотный автомобиль Uber не "узнал" в ней пешехода

"Несмотря на то, что система автоматического вождения (ADS) зафиксировала пешехода почти за шесть секунд до удара, система не классифицировала ее как пешехода и не смогла спрогнозировать ее цель как неосторожного пешехода или велосипедиста, потому что она пересекала улицу в месте, где не было перехода; конструкция системы не предполагает учет неосторожных пешеходов", - говорится в отчете ведомства.