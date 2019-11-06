Новак заявил об отсутствии негативных прогнозов по рынку нефти

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Негативных прогнозов по рынку нефти сейчас нет, он достаточно сбалансирован и его мониторинг будет продолжаться, сообщил журналистам министр энергетики России Негативных прогнозов по рынку нефти сейчас нет, он достаточно сбалансирован и его мониторинг будет продолжаться, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак

"Мировой рынок нефти зависит от многих факторов, в том числе фундаментальных - баланс спроса и предложения, от ситуаций, связанных с развитием мировой экономики, торговых взаимоотношений между крупными экономиками, форс-мажорных ситуаций, которые иногда складываются на рынке", - сказал Новак в ответ на просьбу журналистов прокомментировать видение Минэнерго РФ ситуации на рынке нефти в 2020 году.

"И если говорить о базовых, фундаментальных показателях, то мы сегодня не видим особых негативных прогнозов, видим, что рынок сегодня достаточно сбалансированный и будем мониторить ситуацию, как она будет складываться в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года до момента истечения действия соглашения между странами ОПЕК и не ОПЕК", - добавил министр.

Новак отметил, что мониторинг продолжится и за ситуацией с добычей в других странах, в частности, в США, а также за потреблением нефти, в том числе, в Китае.

"В рамках соглашения ОПЕК+ происходит ежемесячный мониторинг, техкомитет проводит анализ ситуации на рынке. Мы видим, что сегодня цены даже несколько позитивны, они выше 60 долларов, значит, ситуация более-менее стабильная, надеюсь, что она и дальше такая будет", - заключил министр.