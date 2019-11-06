В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать витамины

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации относительно витаминных и минеральных добавок к пище и рассказал, в каких случаях они могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщается на сайте ведомства

Так, необходимо учитывать время и обстоятельства приема БАДов. От этого зависит как безопасность их употребления, так и эффективность.

Эксперты Роспотребнадзора советуют принимать мультивитамины два раза в день во время еды — по полдозы во время завтрака и обеда или ужина. Не следует пить их натощак — витамины группы В и витамин С в таком случае могут вызвать болезненные ощущения в желудке или тошноту. А жирорастворимые витамины, к которым относятся А, D, E и К, нужно употреблять с продуктами, содержащими немного жира.

При приеме витаминов и минералов по отдельности необходимо учитывать их совместимость между собой. Например, цинк плохо сочетается с кальцием и железом. Магний следует употреблять вместе с кальцием. Железо лучше всего принимать натощак, либо утром, либо днем. При этом оно плохо усваивается с кальцием и витамином Е.

Витамин B12 лучше пить натощак, так как он плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Кроме того, перед началом приема следует проконсультироваться с врачом, если вы употребляете лекарства от потери костной массы, рака, подагры, высокого кровяного давления и гиперсекреции желудка.

Специалисты Роспотребнадзора также призвали быть осторожными при приеме добавок с полиненасыщенными жирными кислотами, например маслом криля, рыбьим жиром, омега-3 жирными кислотами. Они противопоказаны людям с аллергией на морепродукты, нарушениями свертываемости крови, а также тем, кто принимает антикоагулянты.