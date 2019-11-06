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РИА Новости

ФСИН рассказала, какие животные доставляют наркотики в тюрьмы

15:54 06.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФургон ФСИН у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Фургон ФСИН у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Наркотики заключенным доставляют не только с помощью котов, наркокурьерами становятся собаки, голуби и даже обезьяны, сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.
"Способов передачи много: коты, собаки, обезьяны, голуби и много другой всякой живности. Пути доставки наркотиков в места лишения свободы – большая головная боль во всем мире, не только у нас", - сказал Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что наркотики иногда доставляют беспилотниками, которые сотрудники ФСИН глушат и сажают.
Как сообщалось ранее, в октябре работники исправительной колонии в Татарстане поймали кошку с 13 граммами гашиша. Незадолго до этого стало известно, что кот, который был признан вещдоком в деле о продаже наркотиков, пропал из приюта в Тульской области.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:13РИА Новости
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Валерий МаксименкоФедеральная служба исполнения наказаний РФБезопасность
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