ФСИН рассказала, какие животные доставляют наркотики в тюрьмы

Он отметил, что наркотики иногда доставляют беспилотниками, которые сотрудники ФСИН глушат и сажают.

Как сообщалось ранее, в октябре работники исправительной колонии в Татарстане поймали кошку с 13 граммами гашиша. Незадолго до этого стало известно, что кот, который был признан вещдоком в деле о продаже наркотиков, пропал из приюта в Тульской области.