ФСИН рассказала, какие животные доставляют наркотики в тюрьмы

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Наркотики заключенным доставляют не только с помощью котов, наркокурьерами становятся собаки, голуби и даже обезьяны, сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.
"Способов передачи много: коты, собаки, обезьяны, голуби и много другой всякой живности. Пути доставки наркотиков в места лишения свободы – большая головная боль во всем мире, не только у нас", - сказал Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что наркотики иногда доставляют беспилотниками, которые сотрудники ФСИН глушат и сажают.
Как сообщалось ранее, в октябре работники исправительной колонии в Татарстане поймали кошку с 13 граммами гашиша. Незадолго до этого стало известно, что кот, который был признан вещдоком в деле о продаже наркотиков, пропал из приюта в Тульской области.