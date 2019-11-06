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РИА Новости

Новак прокомментировал требования "Нафтогаза" к "Газпрому"

15:51 06.11.2019 (обновлено: 16:48 06.11.2019)
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© AP Photo / Sergei Chuzavkov, FileОбъект газотранспортной системы Украины
Объект газотранспортной системы Украины
© AP Photo / Sergei Chuzavkov, File
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Требования "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" абсурдны, как и антимонопольный штраф украинского регулятора к российской компании, заявил министр энергетики Александр Новак.
Глава ведомства отметил, что второй иск Украины на сумму 12 миллиардов долларов еще не рассматривали, поэтому "говорить, что кто-то кому-то должен, преждевременно".

"Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления наших взаимоотношений и продолжения долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу о мирном урегулировании в рамках мирового соглашения всех вопросов, связанных с судебными разбирательствами. Это базовая основа для того, чтобы нормально работали между собой коммерческие организации", — сказал Новак журналистам.

Он также назвал антимонопольное решение Украины политическим и внутристрановым.

"Что касается решения Стокгольмского арбитражного суда, на сегодняшний день, как вы знаете, судебные разбирательства продолжаются, "Газпром" подал апелляцию, и в следующем году она будет рассматриваться", — добавил Новак.

Глава Минэнерго напомнил, что урегулирование судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" путем полного взаимного отказа от претензий друг к другу является одним из условий пакетного соглашения, которое Россия обсуждала и неоднократно представляла Украине и ЕК для решения вопроса о будущем украинского транзита.
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Действующие контракты между Россией и Украиной на транзит истекают в конце 2019 года. Стороны ведут переговоры о пролонгировании или заключении новых договоров, однако пока безрезультатно.
В середине октября руководитель "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что для заключения нового контракта на транзит газа необходимо полностью урегулировать все судебные споры. Схожим образом высказывался и Владимир Путин: он назвал абсурдными предъявляемые "Газпрому" в арбитраже Стокгольма претензии и заявил, что необходимо обнулить все требования с обеих сторон.
Во вторник руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Как ранее заявлял исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, компания по-прежнему готова снизить сумму исковых требований к "Газпрому" с 12 до двух миллиардов долларов в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на действующем уровне.
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Ситуация на УкраинеГазпромМинистерство энергетики РФАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
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VPVassya Pupkind
14400000
Ничего чубатые не получат! Ни денег,ни газа,ни транзита!!!
6 ноября, 15:59
Арсений Понфиленко
3030100
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