Новак прокомментировал требования "Нафтогаза" к "Газпрому"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Требования "Нафтогаза Украины" к Требования "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" абсурдны, как и антимонопольный штраф украинского регулятора к российской компании, заявил министр энергетики Александр Новак

Глава ведомства отметил, что второй иск Украины на сумму 12 миллиардов долларов еще не рассматривали, поэтому "говорить, что кто-то кому-то должен, преждевременно".

"Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления наших взаимоотношений и продолжения долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу о мирном урегулировании в рамках мирового соглашения всех вопросов, связанных с судебными разбирательствами. Это базовая основа для того, чтобы нормально работали между собой коммерческие организации", — сказал Новак журналистам.

Он также назвал антимонопольное решение Украины политическим и внутристрановым.

"Что касается решения Стокгольмского арбитражного суда, на сегодняшний день, как вы знаете, судебные разбирательства продолжаются, "Газпром" подал апелляцию, и в следующем году она будет рассматриваться", — добавил Новак.

Глава Минэнерго напомнил, что урегулирование судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" путем полного взаимного отказа от претензий друг к другу является одним из условий пакетного соглашения, которое Россия обсуждала и неоднократно представляла Украине и ЕК для решения вопроса о будущем украинского транзита.

Действующие контракты между Россией и Украиной на транзит истекают в конце 2019 года. Стороны ведут переговоры о пролонгировании или заключении новых договоров, однако пока безрезультатно.

В середине октября руководитель "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что для заключения нового контракта на транзит газа необходимо полностью урегулировать все судебные споры. Схожим образом высказывался и Владимир Путин: он назвал абсурдными предъявляемые "Газпрому" в арбитраже Стокгольма претензии и заявил, что необходимо обнулить все требования с обеих сторон.

Во вторник руководитель " Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.