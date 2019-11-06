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РИА Новости

В ДНР предложили начать отвод сил в районе поселка Петровское 9 ноября

15:51 06.11.2019 (обновлено: 16:05 06.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Петровского района Донецка
Дом на окраине Петровского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом на окраине Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика будет готова начать 9 ноября отвод сил в районе поселка Петровское, если эту дату согласует контактная группа по Донбассу, заявила в среду полпред ДНР на переговорах в Минске, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Ранее в ДНР заявили, что видеоконференция контактной группы по вопросу согласования новой даты отвода сил в районе Петровского может состояться 8 ноября.
"В случае успешного проведения заседания контактной группы силы Народной милиции ДНР будут готовы приступить к практической части возобновленного разведения уже на следующий день – 9 ноября в 13.00 по московскому времени (12.00 по восточноевропейскому времени) в соответствии с совместно согласованным еще месяц назад планом-графиком, если эта дата будет поддержана всеми участниками встречи", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Фенольный завод в Донецкой области, Украина
13:06РИА Новости
В ДНР опасаются диверсии украинских силовиков на фенольном заводе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского. В пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в этом районе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В понедельник ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало. В ДНР заявили о саботаже Киевом отвода сил, добавив, что новая дата будет согласована на встрече в Минске.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Вчера, 15:38Сказано в эфире
Политолог рассказала, как проходила попытка разведения сил в ДНРВ Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе, выразив надежду, что процесс будет завершен. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, присутствовавшая накануне в Петровском (ДНР), высказала свой взгляд на ситуацию.
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Андрей ЗагороднюкНаталья НиконороваОБСЕЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийМинскООНСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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