Ряд улиц в центре Москвы перекроют седьмого ноября

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ряд улиц в центре Ряд улиц в центре Москвы перекроют в четверг из-за торжественного марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения

Отмечается, что 7 ноября с 6.00 до 13.00 для движения транспорта будет перекрыт участок Ильинки от Новой площади до Красной площади, также улица Варварка от Старой площади до Красной площади и площадь Васильевский спуск.

Кроме того, ограничения движения будут действовать с 8.00 до 12.00 на участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской улицы.