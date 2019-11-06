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РИА Новости

Ряд улиц в центре Москвы перекроют седьмого ноября

15:49 06.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в четверг из-за торжественного марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Отмечается, что 7 ноября с 6.00 до 13.00 для движения транспорта будет перекрыт участок Ильинки от Новой площади до Красной площади, также улица Варварка от Старой площади до Красной площади и площадь Васильевский спуск.
Кроме того, ограничения движения будут действовать с 8.00 до 12.00 на участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской улицы.
Помимо этого, движение транспорта будет ограничено на участке улицы Петровка от Театральной площади, дом 1 до Театрального проезда с 11.00 до 14.30.
Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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