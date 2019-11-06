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РИА Новости

Курский спасатель изобрел безопасную самозатухающую свечу

16:40 06.11.2019
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© РИА Новости / Борис Кавашкин / Перейти в фотобанкСвечи на столе
Свечи на столе
© РИА Новости / Борис Кавашкин
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 6 ноя – РИА Новости. Курский спасатель, на которого произвела сильное впечатление трагедия с гибелью при пожаре двух детей, изобрел и запатентовал безопасную самозатухающую свечу, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Начальник сектора судебных экспертиз … Владимир Горбулин изобрел безопасную (самозатухающую) свечу. Принцип ее работы достаточно прост: перед изготовлением на фитиль устанавливается специальная защитная трубочка из негорючего материала. И по мере прогорания свечи огонь, доходя до нее, гаснет", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, изобретатель свечи долгие годы служит в испытательно-пожарной лаборатории Курской области, где устанавливают причины пожаров с гибелью людей. Одна из таких трагедий в Кореневском районе, где при пожаре погибли двое малолетних детей, произвела на сотрудника МЧС глубокое впечатление. Выяснилось, что в доме не было электричества, источником огня стала именно непотушенная свеча.
Подобных примеров в практике Горбулина было немало, что и подвигло его к изобретению самозатухающей свечи, открытое пламя которой самостоятельно затухает на определенной высоте. После затухания зажечь ее уже невозможно, так как изолятор начинается от нижнего торца свечи, а потому попытки использования ее "огарков" полностью исключаются", - указывается в сообщении.
Машина МЧС РФ
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Ведомство поясняет, что в экономическом плане это не влечет значительного удорожания свечного производства, но их повсеместное применение позволит сократить материальный ущерб и гибель людей на пожарах.
После проведения ряда исследований спасатель подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и получил патент, информирует МЧС.
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МЧС РФКурская областьПроисшествия
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