Критик Лев Аннинский был "зачарован литературой", отметил глава Роспечати

Это большая потеря для всего литературного сообщества. Лев Александрович был признанным критиком и ученым, который знал литературный процесс во всем его многообразии. Мне близко его мнение о том, что только рукописи позволяют по-настоящему прочувствовать слово. "Зачарованный литературой", он всегда видел самое важное в книге и передавал нам свое мироощущение.