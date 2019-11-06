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РИА Новости
Культура

Критик Лев Аннинский был "зачарован литературой", отметил глава Роспечати

15:42 06.11.2019 (обновлено: 17:41 06.11.2019)
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© РИА Новости / Анатолий МедведьЛитературный критик Лев Аннинский
Литературный критик Лев Аннинский
© РИА Новости / Анатолий Медведь
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Критик и литературовед Лев Аннинский знал литературный процесс во всем многообразии, он видел в книге самое важное и передавал читателю свое мироощущение, считает глава Роспечати Михаил Сеславинский.
Ранее писатель Александр Архангельский сообщил о том, что советский и российский литературный критик и литературовед Лев Аннинский ушел из жизни в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоится 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов (ЦДЛ), после чего критика кремируют на Хованском кладбище.

Это большая потеря для всего литературного сообщества. Лев Александрович был признанным критиком и ученым, который знал литературный процесс во всем его многообразии. Мне близко его мнение о том, что только рукописи позволяют по-настоящему прочувствовать слово. "Зачарованный литературой", он всегда видел самое важное в книге и передавал нам свое мироощущение.

Церемония вручения национальной литературной премии Большая книга
Михаил Сеславинский
глава Роспечати
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КультураЛев АннинскийРоспечатьМихаил СеславинскийРоссия
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