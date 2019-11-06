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РИА Новости

В Таиланде подросток умер от инсульта из-за видеоигр

15:42 06.11.2019
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© Depositphotos / mikdamКомпьютерная игра
Компьютерная игра
© Depositphotos / mikdam
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В Таиланде 17-летний геймер умер от инсульта из-за того, что слишком долго играл в компьютер. Об этом сообщает Tempo.co.
Инцидент произошел во время школьных каникул. Подросток проводил за онлайн-игрой дни и ночи, не прерываясь на сон. Он не хотел отвлекаться даже на приемы пищи, поэтому ел прямо перед монитором.
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Однажды в комнату молодого человека зашел отец и обнаружил, что тот упал со стула. Он вызвал скорую и попытался оказать сыну первую помощь, но подросток не подавал признаков жизни. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть молодого человека.
Экспертиза показала, что подросток умер в результате инсульта. Его причиной, предположительно, стали бессонные ночи перед компьютером.
Отец молодого человека рассказал, что сын игнорировал его просьбы отвлечься от игр.
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"Мой сын был умным и всегда хорошо учился в школе, но у него были серьезные проблемы с игровой зависимостью", – рассказал он.
Мужчина надеется, что другие родители обратят внимание на историю его сына и сделают правильные выводы.
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