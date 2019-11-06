В Таиланде подросток умер от инсульта из-за видеоигр

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В Таиланде 17-летний геймер умер от инсульта из-за того, что слишком долго играл в компьютер. Об этом сообщает Tempo.co.

Инцидент произошел во время школьных каникул. Подросток проводил за онлайн-игрой дни и ночи, не прерываясь на сон. Он не хотел отвлекаться даже на приемы пищи, поэтому ел прямо перед монитором.

Однажды в комнату молодого человека зашел отец и обнаружил, что тот упал со стула. Он вызвал скорую и попытался оказать сыну первую помощь, но подросток не подавал признаков жизни. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть молодого человека.

Экспертиза показала, что подросток умер в результате инсульта. Его причиной, предположительно, стали бессонные ночи перед компьютером.

Отец молодого человека рассказал, что сын игнорировал его просьбы отвлечься от игр.

"Мой сын был умным и всегда хорошо учился в школе, но у него были серьезные проблемы с игровой зависимостью", – рассказал он.