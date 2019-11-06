В Мексике арестовали подозреваемого по делу о нападении на семью мормонов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранители в Правоохранители в Мексике арестовали подозреваемого в причастности к нападению на семью американских мормонов, жертвами которого стали девять человек, сообщает Агентство по уголовным расследованиям (AMIC) штата Сонора

Массовое убийство членов мормонской общины произошло 4 ноября на границе штатов Сонора и Чиуауа на севере Мексики. Преступники расстреляли три автомобиля с женщинами и детьми, погибли девять человек, еще шестеро получили пулевые ранения.

Арест произошел в ходе полицейской операции, развернутой в регионе после нападения. Сообщается, что арестованный удерживал двух заложников, связанных и с кляпами во рту. У него в автомобиле были найдены штурмовые винтовки и большое количество боеприпасов.

"Мы проверяем возможность того, что задержанный принимал участие в этом трагическом инциденте (нападение на мормонов)", - говорится в заявлении.