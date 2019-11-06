В Мексике арестовали подозреваемого по делу о нападении на семью мормонов

Массовое убийство членов мормонской общины произошло 4 ноября на границе штатов Сонора и Чиуауа на севере Мексики. Преступники расстреляли три автомобиля с женщинами и детьми, погибли девять человек, еще шестеро получили пулевые ранения.
Арест произошел в ходе полицейской операции, развернутой в регионе после нападения. Сообщается, что арестованный удерживал двух заложников, связанных и с кляпами во рту. У него в автомобиле были найдены штурмовые винтовки и большое количество боеприпасов.
"Мы проверяем возможность того, что задержанный принимал участие в этом трагическом инциденте (нападение на мормонов)", - говорится в заявлении.
По версии правительства, колонну из трех машин, в которой ехала семья, могли спутать с автомобилями преступных группировок - в этой местности за влияние борются ячейка Тихоокеанского картеля и группировка из Чиуауа. По другой версии, нападение было актом мести со стороны местных преступников. Некоторые члены общины являлись активистами, выступающими против насилия и небезопасности в регионе.
23 июля 2018, 11:40РИА НовостиВ Неваде прихожанин открыл стрельбу в церкви мормонов