Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T15:33Z
https://ria.ru/20191106/1560638641.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/92788/89/927888948_0:244:3072:1972_1036x0_80_0_0_1e0cd96dba58d041680b8c4116009c21.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Мексике арестовали подозреваемого по делу о нападении на семью мормонов

15:33 06.11.2019
180
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики
Полиция Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Мексики. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранители в Мексике арестовали подозреваемого в причастности к нападению на семью американских мормонов, жертвами которого стали девять человек, сообщает Агентство по уголовным расследованиям (AMIC) штата Сонора.
Массовое убийство членов мормонской общины произошло 4 ноября на границе штатов Сонора и Чиуауа на севере Мексики. Преступники расстреляли три автомобиля с женщинами и детьми, погибли девять человек, еще шестеро получили пулевые ранения.
Мюзикл Книга Мормона (Book Of Mormon)
4 января 2018, 08:00РИА Новости
Родители Трампа и жертвы холокоста: зачем мормоны перекрещивают умерших
Арест произошел в ходе полицейской операции, развернутой в регионе после нападения. Сообщается, что арестованный удерживал двух заложников, связанных и с кляпами во рту. У него в автомобиле были найдены штурмовые винтовки и большое количество боеприпасов.
"Мы проверяем возможность того, что задержанный принимал участие в этом трагическом инциденте (нападение на мормонов)", - говорится в заявлении.
По версии правительства, колонну из трех машин, в которой ехала семья, могли спутать с автомобилями преступных группировок - в этой местности за влияние борются ячейка Тихоокеанского картеля и группировка из Чиуауа. По другой версии, нападение было актом мести со стороны местных преступников. Некоторые члены общины являлись активистами, выступающими против насилия и небезопасности в регионе.
Полицейский в США. Архивное фото
23 июля 2018, 11:40РИА Новости
В Неваде прихожанин открыл стрельбу в церкви мормонов
100100
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСонораМексикарелигияВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Багдаде
В Багдаде при разгоне демонстраций пострадали более 20 человек
Писатель Стивен Кинг
Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях после просмотра "Доктора Сон"
Карета скорой помощи в Пакистане
В Пакистане за год зафиксировали более 44 тысяч случаев лихорадки денге
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Глава РПЦ объяснил, почему он против папства
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский намерен созвать заседание СНБО Украины для решения проблем в ОПК
Автомобиль службы Uber
Сбивший женщину в США беспилотный автомобиль Uber не "узнал" в ней пешехода
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
В Госдуме сравнили Трампа с Адольфом Гитлером
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
СЖР выступил против увеличения штрафов для иностранных СМИ
Полицейский
В Чувашии завели дело на московского шамана за контрабанду наркотиков
Компьютерная игра
В Таиланде подросток умер от инсульта из-за видеоигр
Атомная электростанция Пакш в Венгрии
Росатом применит на АЭС "Пакш-2" опыт сооружения передовых атомных блоков
Офис ОАО Газпром
"Газпром" назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Генсек НАТО связал падение Берлинской стены с победой западных ценностей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинске задержали подозреваемых в разбойном нападении на двух школьниц
Тест-полоски на содержание наркотических веществ в организме
Ройзман оценил идею Рязанской области тестировать школьников на наркотики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан выразил России протест из-за визита главы МИД непризнанной НКР
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
Лента новостейМолния