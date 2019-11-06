Зеленский намерен созвать заседание СНБО Украины для решения проблем в ОПК

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для решения проблем в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны.

Ранее Зеленский заявил, что проинспектировал два завода в Харькове, которые входят в структуру госконцерна "Укроборонпром", и в шоке от проблем в секторе.

"Я бы призвал созвать вообще СНБО по финансовому оздоровлению сектора ОПК, чтобы подошли комплексно, в том числе, к списанию долгов", - предложил гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус во время совещания в Харькове. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Зеленский поддержал его инициативу. "Сейчас будет СНБО, там мы соберемся, позовем всех директоров", - сказал президент.

Абромавичус ранее заявил, что задолженность предприятий концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти 430 миллионов долларов.