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РИА Новости

Зеленский намерен созвать заседание СНБО Украины для решения проблем в ОПК

15:32 06.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для решения проблем в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны.
Ранее Зеленский заявил, что проинспектировал два завода в Харькове, которые входят в структуру госконцерна "Укроборонпром", и в шоке от проблем в секторе.
"Я бы призвал созвать вообще СНБО по финансовому оздоровлению сектора ОПК, чтобы подошли комплексно, в том числе, к списанию долгов", - предложил гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус во время совещания в Харькове. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Зеленский поддержал его инициативу. "Сейчас будет СНБО, там мы соберемся, позовем всех директоров", - сказал президент.
Президент Украины Владимир Зеленский
4 ноября, 19:19РИА Новости
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Абромавичус ранее заявил, что задолженность предприятий концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти 430 миллионов долларов.
Госконцерн "Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий-участников в пять основных отраслях оборонной промышленности, в частности, в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях.
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УкроборонпромСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийХарьковУкраинаВ мире
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