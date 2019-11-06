Ройзман оценил идею Рязанской области тестировать школьников на наркотики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Экс-мэр Екатеринбурга и один из основателей фонда "Город без наркотиков" Экс-мэр Екатеринбурга и один из основателей фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман поддержал инициативу властей Рязанской области о тестировании школьников и студентов на наркотики.

Ранее правительство Рязанской области сообщило, что внедрение программы по углубленному профилактическому осмотру детей и молодежи позволит региону первому в стране начать повсеместно тестировать школьников и студентов на потребление наркотиков. При подготовке документа состоялось его широкое обсуждение в кругу врачебного и педагогического сообщества, а также с родителями учащихся, которые поддержали реализацию профильной пилотной программы в регионе, уточняют власти.

"Я полностью поддерживаю эту инициативу и считаю, что это необходимо распространить на федеральном уровне. Сделать именно обязательное тестирование, а не принудительное. Почему я за? Потому что наркомания резко помолодела, с того момента, как торговля пошла через интернет... Возраст вовлечения резко снизился: сейчас возраст вовлечения – это 11, 12, 13 лет", - сказал Ройзман РИА Новости.

Он добавил, что диагностирование наркомании на ранних стадиях дает дополнительную возможность для излечения.