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РИА Новости

Ройзман оценил идею Рязанской области тестировать школьников на наркотики

15:28 06.11.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовТест-полоски на содержание наркотических веществ в организме
Тест-полоски на содержание наркотических веществ в организме
© РИА Новости / Антон Денисов
Тест-полоски на содержание наркотических веществ в организме. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Экс-мэр Екатеринбурга и один из основателей фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман поддержал инициативу властей Рязанской области о тестировании школьников и студентов на наркотики.
Ранее правительство Рязанской области сообщило, что внедрение программы по углубленному профилактическому осмотру детей и молодежи позволит региону первому в стране начать повсеместно тестировать школьников и студентов на потребление наркотиков. При подготовке документа состоялось его широкое обсуждение в кругу врачебного и педагогического сообщества, а также с родителями учащихся, которые поддержали реализацию профильной пилотной программы в регионе, уточняют власти.
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"Я полностью поддерживаю эту инициативу и считаю, что это необходимо распространить на федеральном уровне. Сделать именно обязательное тестирование, а не принудительное. Почему я за? Потому что наркомания резко помолодела, с того момента, как торговля пошла через интернет... Возраст вовлечения резко снизился: сейчас возраст вовлечения – это 11, 12, 13 лет", - сказал Ройзман РИА Новости.
Он добавил, что диагностирование наркомании на ранних стадиях дает дополнительную возможность для излечения.
"Все профессионалы знают, что сама возможность тестирования – это очень мощная профилактическая мера. Когда ты можешь попасть в ситуацию, когда тебя будут тестировать, ты 100 раз подумаешь, принимать или нет. Еще важный момент: обычно против выступают те, кто употребляет наркотики, кто считает употребление наркотиков эквивалентом свободы. Иногда выступают против очарованные родители, которые говорят, что я своему ребенку доверяю... Некоторые говорят, что тестирование – это унизительно. Слушай, ты же флюорографию каждый год сдаешь? И это нормально. Диспансеризацию проходишь, кровь сдаешь – это не унизительно. Значит, и это не унизительно. Поэтому совершенно нормальная, хорошая инициатива", - заключил собеседник агентства.
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Город без наркотиковЕвгений РойзманЕкатеринбургРязанская областьОбщество
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