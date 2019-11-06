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РИА Новости

Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове

15:28 06.11.2019 (обновлено: 18:13 06.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины/Николай Лазаренко /
КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
Ранее генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти 430 миллионов долларов.
Украинская бронетехника, подготовленная для ремонта
Вчера, 16:11РИА Новости
"Укроборонпром" задолжал поставщикам и сотрудникам 430 миллионов долларов
"У нас больше десяти процентов предприятий "Укроборонпрома" находится именно на Харьковщине. Сейчас мы были на (Харьковском. — Прим. ред.) авиационном заводе, были на легендарном заводе имени Малышева (Харьковский завод транспортного машиностроения им. В. А. Малышева. — Прим. ред.). Что там происходит… Вы знаете, во-первых, я в шоке", — сказал Зеленский во время совещания в Харькове, трансляцию которого вели украинские телеканалы.
Он отметил, что ему доложил директор завода о том, что с 2009 года на заводе имени Малышева был собран один танк для Вооруженных сил Украины, тогда как во времена Советского Союза выпускалось 900 танков в год.
Кроме того, по словам президента, на заводах, входящих в структуру госконцерна "Укроборонпром", "страшная задолженность по заработным платам", которая достигает четырех лет, а также низкая оплата труда.

"Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура ноль градусов. Я извиняюсь, что перейду на такой язык, но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и чтобы у нас работали предприятия", — отметил Зеленский.

По его словам, премьеру нужно провести заседание правительства, на котором необходимо решить перечисленные проблемы. При этом на заседании, по словам Зеленского, должны присутствовать представители правоохранительных органов. Такое заседание, по словам президента, кабмин должен провести в ближайшее время, вплоть до выходных.
Госконцерн "Укроборонпром" объединяет более ста предприятий-участников в пяти основных отраслях оборонной промышленности, в частности в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях.
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
12 сентября, 14:06РИА Новости
На Украине проводят обыски в "Укроборонпроме"
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Айварас АбромавичусУкроборонпромВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Производство бронетехники для армии происходило следующим способом. МО Украины делало Гос. заказ на определенную сумму и привозили на заводы старую бронетехнику со складов консервации. Там её "подшаманивали" и отправляли в войска (главное чтобы доехала до места). Деньги пилили на "верху", завод получал кукиш. Теперь всё, старая бронетехника кончилась, парки консервации пусты. Новые делать не получается,так некоторые запчасти в России, а импортозамещения нет. Финита ля комедия, ЗЕ в шоке.
6 ноября, 16:30
Владимир Сергеевич Тахаутдинов
95143100
Порошенко очень эффективный руководитель, за один срок покончил с ненькой.
6 ноября, 16:38
Алексей Охлопков
45131110
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