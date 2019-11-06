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РИА Новости

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"

15:22 06.11.2019 (обновлено: 16:14 06.11.2019)
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© Фото : Пресс-служба ФГУП "ЦАГИ"Аэродинамическая модель самолета "Слон" в конфигурации без оперения
Аэродинамическая модель самолета Слон в конфигурации без оперения
© Фото : Пресс-служба ФГУП "ЦАГИ"
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
Как рассказал заместитель начальника технологического отдела опытного производства Андрей Сидоров, изготовление модели велось поэтапно с применением высокоточных станков с ЧПУ.

"Наиболее трудоемкой была работа над крылом, которое отличается сложной пространственной формой для обеспечения высоких аэродинамических характеристик на крейсерских режимах", — добавил он.

Длина модели составляет около 1,63 метра, размах крыла — почти 1,75 метра, высота — чуть менее полуметра.
В ЦАГИ отметили, что модель готова для испытаний в аэродинамических трубах.
Большегрузный транспортный самолет "Слон" должен прийти на смену советскому Ан-124 "Руслан". Он сможет перевозить до 180 тонн грузов на дальность около семи тысяч километров со скоростью 850 километров в час.
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ЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоАн-124РоссияБезопасность
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