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РИА Новости

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

15:17 06.11.2019 (обновлено: 16:34 06.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкФинские пограничники на российско-финской границе
Финские пограничники на российско-финской границе
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в фотобанк
Финские пограничники на российско-финской границе. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноя - РИА Новости. Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.
"Таможня ошибочно использовала курсы валют, установленные Финским банком, в то время как должен был использоваться курс Европейского центрального банка. Мы стремимся начать процесс возмещения как можно скорее. Из-за большого количества дел и правил ЕС по определению таможенной стоимости мы ожидаем, что возврат средств не будет завершен до начала следующего года", - отметил Райккя.
Ошибка касается примерно 960 тысяч случаев таможенного оформления. "Сумма, подлежащая возмещению, в настоящее время оценивается таможней примерно в 11,5 миллионов евро", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Таможня сожалеет об ошибке и просит клиентов заполнить специальную форму на сайте ведомства для возврата средств.
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