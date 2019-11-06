Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

"Таможня ошибочно использовала курсы валют, установленные Финским банком, в то время как должен был использоваться курс Европейского центрального банка. Мы стремимся начать процесс возмещения как можно скорее. Из-за большого количества дел и правил ЕС по определению таможенной стоимости мы ожидаем, что возврат средств не будет завершен до начала следующего года", - отметил Райккя.